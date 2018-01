Grandes huecos se evidencian en la calle principal de La Candelaria

Los ciudadanos que habitan en la comunidad de La Candelaria, ubicada en el municipio Mario Briceño Iragorry, manifestaron su descontento ante el mal estado en que se encuentra la vialidad de la calle principal de dicho sector, por lo que extendieron un llamado a las autoridades competentes a que solventen la situación que los acarrea.

En este sentido, Luzmar Querales expresó que es deber de la autoridad local efectuar trabajos de asfaltado y arreglo de las alcantarillas, puesto que a su juicio esa debe ser la prioridad para todo aquel que gobierne en un municipio.

Asimismo, indicó que “este problema tiene mucho tiempo, no es algo nuevo, además no solamente es la calle principal, sino todas las calles del sector, y no nos prestan la ayuda para solucionarlo”.

Mientras que Pedro Elles sostuvo que a raíz de que se empezó a desmejorar la calidad de las vías, los transportistas tomaron la decisión de no transitar por la principal, dejando así a los usuarios retirados de su destino.

Continuó señalando que “la problemática no solamente es culpa de las autoridades, sino de las personas que botan desperdicios, yo pienso que somos responsables del mal estado de las calles”.

De igual forma, precisó que los alcaldes y concejales no se esmeran en trabajar en pro de las necesidades que tiene una localidad, sino que “siempre están en busca de satisfacer sus intereses personales”, dijo.

En este mismo orden de ideas, María Parra sostuvo que “lo que está a simple vista no necesita anteojos, ahí están los grandes huecos y las aguas residuales; nadie hace nada para solventar algo que tiene meses en esa situación”.

Carlos Verenzuela detalló que “no es novedad esto, porque esos huecos están desde agosto del año pasado, ellos asfaltan, pero hacen mal el trabajo y al llover o desbordarse las cloacas se forman las gigantes zanjas”.

Finalmente, los moradores de la zona reiteraron el llamado al burgomaestre de MBI, Brullerby Suárez, para que efectúe labores de mantenimiento en las arterias viales de La Candelaria, con el objetivo mejorar el franco deterioro.

JANINE OJEDA | elsiglo

fotos | DENYS SÁNCHEZ

elsiglocomve elsiglotv