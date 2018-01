Esgrimista venezolana Anabella Acurero logra su primer podio en Italia

Acurero inició la justa como una de las peores clasificadas: “En el primer torneo no participé porque no tenía el tiempo estipulado para poder competir con el club (tres meses)”, aclara la floretista. “Me tocó una poule con una esgrimista de la más fuertes de la competencia y otras más accesibles y conseguí ganar todos los combates. Conseguí siete victorias y siete puntos en contra”.

“Así logré ubicarme de novena en la clasificación total. Había más de 170 esgrimistas. Competí en 128 y gané 15-3 a Miman Pozzato (Torino). En tableau de 64, me encontré con una chica de Siena (Sicus Frambati) y gané 15-8. En 32 me tocó con una chica de Terni (Feder Petrini) y vencí 15-9. Luego combatí en 16 con una chica de Ancona (Be Pantanetti) y le gané 15-3. En octavos, vencí a Claudi Memoli, (clasificada número uno en el tableau principal) del equipo nacional de Italia, y le gané 15-9. Luego caí ante Martina Favaretto (Vemes), número uno de Italia y perdí 15-9. Ella ganó el torneo y yo concluí tercera”, describió la esgrimista.