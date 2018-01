Adulto mayor denunció maltrato de los choferes y colectores

Integrantes del parlamento regional del Adulto Mayor en Aragua denunciaron que diariamente son víctimas del maltrato físico y verbal por parte de los colectores y choferes de las diferentes líneas de transporte público urbano e interurbano. Asimismo, rechazaron lo que ellos consideran un aumento del pasaje ilegal que no se ajusta a la ley.

Mencionaron el caso ocurrido el día de ayer en una camioneta de la Unión Santa Rita, cuando un abusivo colector le rompió el carnet de identidad a una señora de la tercera edad y posteriormente la sacó de la camioneta de pasajeros.

Según José Castillo, vocero del mencionado gremio, dijo, “nosotros nos basamos en lo que establece la Ley de Seguridad Social, que en su artículo 59 afirma que los adultos mayores no pagan ningún tipo de precio en el pasaje, también le ganamos un juicio al Frente Unido de Transporte (FUT) que dirige Elpidio Mora, donde se acordó pagar 300 bolívares”, dijo.

(También te puede interesar: Quevedo: En el 2018 habrá recuperación para la industria petrolera )

Luego añadió, “actualmente nos exigen que paguemos Bs. 1.000, en Maracay, mientras que los choferes de Caña de Azúcar y El Limón quieren cobrarnos 3.000 bolívares, si no lo hacemos nos insultan, intentan golpearnos y hasta nos empujan para que nos bajemos de la camioneta de pasajeros”, denunció.

Por su parte, Marinela Pulido, presidenta del parlamento regional, indicó que “el problema se presenta cuando en las camionetas y autobuses ponen a muchachitos de colectores que no conocen la ley, no tienen valores y tratan al adulto mayor como ellos quieren, diariamente somos víctimas de atropellos, cuando les mostramos el carnet nos dicen ‘con eso yo no como’, nosotros hemos trabajado toda la vida para que ellos disfruten de lo que tienen, sobre todo respeto, valores, exigimos el respeto y el cumplimiento de la ley”, señaló.

Finalmente Francisco Silva, vocero, consideró que el Frente Unido de Transporte (FUT) “siempre ha chantajeado a los gobiernos de turno y desde hace años lo vienen haciendo, primero no pudieron con el comandante Hugo Chávez, y ahora intentan hacer lo mismo con el presidente Nicolás Maduro, los choferes son unos desestabilizadores, nosotros solamente exigimos trato humanitario y respeto a la ley”, dijo.

LUIS CHUNGA | elsiglo

fotos | JUAN CARLOS BENÍTEZ