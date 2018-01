Falta de rubros ocasiona aumento en precios de verduras y hortalizas

Denunciaron que lamentablemente los productores no reciben ayuda del Gobierno Nacional para comprar insumos, entre ellos pesticidas, herbicidas, hormonas que permitan mejorar una siembra de calidad, aumentar la producción y lograr abundante cosecha que permita abastecer el mercado nacional.

Dijeron que es la mejor alternativa inmediata que este rubro de alimentos se venda a precios razonables que permitan beneficiar el consumo y la economía entre los consumidores. Según una comerciante que por medidas de seguridad prefirió no identificarse, reconoció que el alza indiscriminada de los precios se origina por la escasez de productos a nivel nacional.

“No hay fertilizantes, Agropatria está quebrada, los productores tienen que utilizar semillas casi de segunda, porque de lo contrario no habría cosecha, esa es la razón por lo que en los mercados vemos, por ejemplo, variedad de cebollas a precios diferentes, de igual manera la papa y otro tipo de tubérculos, al final la cosecha no es buena ni mucho menos el producto”.