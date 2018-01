Golden Globes 2018: La noche de Shape of water y Lady Bird

Sus rivales principales serán Los archivos del Pentágono, de Steven Spielberg y Tres anuncios en las afueras, de Martin McDonagh, que optarán a seis galardones, tal y como lo anunció la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood en la lectura de las candidaturas para la gala, que se celebrará este 7 de enero en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles.

Los tres filmes compiten por el premio al Mejor Drama, junto con Call Me by Your Name, de Luca Guadagnino, y Dunkerque, de Christopher Nolan.