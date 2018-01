El canciller mexicano, Luis Videgaray, manifestó su preocupación por las decisiones que ha tomado el Gobierno venezolano después de la ultima ronda de negociaciones con la oposición, por lo que cuestiona junto al canciller chileno, Heraldo Muñoz, su participación en el próximo encuentro pautado para 11 y 12 de enero en República Dominicana.

Videgaray indicó durante una entrevista para Adn40mx (TV WEB) que tanto México como Chile enviaron una comunicación al presidente Danilo Medina expresándole su “preocupación por las decisiones que ha tomado el Gobierno que no son congruentes con lo que se ha hablado en la mesa de negociación”.

Aseguró que su participación en el proceso es de buena fe y que el ultimo encuentro demostró ser un “diálogo serio” entre las partes, pero que en los próximos días informaran si participaran o no en esta ocasión, por lo que esperan sean optimas las condiciones.

“Porque creemos que solo a través de la negociación se podrá lograr una solución pacifica a la crisis extremadamente grave de ruptura del orden democrático y también de carácter económico y social”, señaló el canciller.

Cabe destacar, que la entrevista tuvo lugar el 4 de enero y se dio a conocer el 6 de enero por medio del abogado internacionalista, Mariano Alba, en su cuenta de Twitter.

Zambrano renuncia al diálogo

Timoteo Zambrano, diputado a la Asamblea Nacional (AN), renunció a su responsabilidad como delegado de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en las negociaciones entre el Gobierno y la oposición por sentirse “censurado”, al no ser tomada en cuenta su candidatura a la presidencia de la AN, por supuestamente colaborar con el Gobierno.

Fuente:El Universal.

