Señaló que la administración de Trump es un “gobierno que agrede al mundo, groseros, infames” y exhortó al canciller Jorge Arreaza para que condene las sanciones a través de un comunicado de protesta.

“Amenaza con apretar el botón nuclear (…) no me voy a quedar callado, no voy a aceptar más abusos del gobierno de EEUU. Así lo anuncio con tiempo. Se acaba la paciencia”, aseveró.