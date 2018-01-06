FANB emitió comunicado tras sanciones de EEUU

Este sábado 6 de enero, La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), emitió un comunicado en rechazo a las sanciones de los Estados Unidos contra 4 funcionarios.
(Lea también:7 millones de venezolanos se han registrados en el Bono de Reyes )
En este sentido, El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, anunció que las medidas afectan a Rodolfo Marco Torres, gobernador de Aragua; Francisco Rangel Gómez, exgobernador de Bolívar; Gerardo Jose Izquierdo Torres, ministro de Estado para la Nueva Frontera de Paz; y Fabio Enrique Zavarse Pabon, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Capital.
En el comunicado la FANB rechaza a lo que cataloga como ” insólitas” la imposición de sanciones y un “acto de injerencismo” que además “violenta normas elementales del derecho internacional”.
A continuación el comunicado íntegro:
CON ENORME REPULSIÓN Y PROFUNDA INDIGNACIÓN SE HA TENIDO CONOCIMIENTO DE LOS COMENTARIOS FORMULADOS POR EL GOBIERNO NORTEAMERICANO A TRAVÉS DE SU PORTAVOZ LA PERIODISTA HEATHER NAUERT; QUIEN SEÑALÓ QUE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA PODRÍAN EVITAR SANCIONES SI RESPETARAN EL ESTADO DE DERECHO Y CAMBIARAN SU COMPORTAMIENTO, CON LO CUAL LAS MISMAS SERÍAN REMOVIDAS. ASIMISMO COMENTÓ QUE AL PONER SUS INTERESES SOBRE LOS DE SUS CONCIUDADANOS NO PUEDEN ESPERAR INMUNIDAD DE SANCIONES Y RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL.
TALES AFIRMACIONES REFLEJAN IGNORANCIA SUPINA RESPECTO DE NUESTRA INSTITUCIÓN CASTRENSE. EN TAL SENTIDO ES NECESARIO HACER LAS SIGUIENTES PRECISIONES:
DEJA VER SU ABSOLUTO DESCONOCIMIENTO SOBRE LAS TRADICIONES LIBERTARIAS HEREDADAS DE LOS PRÓCERES INDEPENDENTISTAS; ESPECIALMENTE DEL IDEARIO DE SIMÓN BOLÍVAR, EL LIBERTADOR, CUYO PENSAMIENTO NOS LEGÓ EL AMOR POR LA INDEPENDENCIA, LA LIBERTAD, LA JUSTICIA Y LA PAZ, HERMOSA FILOSOFÍA QUE HA SIGNADO NUESTRO ACCIONAR POR MÁS DE DOS SIGLOS DE HISTORIA REPUBLICANA.
OLVIDA, QUE MUY AL CONTRARIO DE LAS FUERZAS ARMADAS DE SU PAÍS, LA NUESTRA NO INVADE NACIONES NI GENERA GUERRAS DE TRÁGICAS CONSECUENCIAS PARA LA HUMANIDAD. AL CONTRARIO, SOLO HA CRUZADO SUS FRONTERAS PARA LIBERAR A OTROS PUEBLOS DE LA OPRESIÓN Y LA TIRANÍA IMPERIAL.
NO COMPRENDE QUE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA NO ES NI SERÁ JAMÁS, UN CUERPO DE MERCENARIOS VENDIDOS AL MEJOR POSTOR EJECUTANDO ATROCIDADES EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO, PAGADOS POR GRANDES CORPORACIONES ECONÓMICAS Y GRUPOS DE PODER QUE SIEMPRE PERSIGUEN LA SATISFACCIÓN DE SUS INTERESES PARTICULARES, NORMALMENTE LIGADOS AL SISTEMA CAPITALISTA MUNDIAL.
DESCONOCE QUE LA DEMOCRACIA VENEZOLANA HA TENIDO EN LOS HOMBRES Y MUJERES DE UNIFORME, UN INVALUABLE SOPORTE PARA GARANTIZAR EL EJERCICIO DE LA SOBERANÍA POPULAR A TRAVÉS DEL VOTO, Y CONSECUENTEMENTE HAN ASEGURADO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, ASÍ COMO LA ESTABILIDAD Y LA PAZ DE LA NACIÓN.
IGNORA LA MISIÓN QUE LA SUPREMA LEY DEL PAÍS, LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, NOS HA ASIGNADO, Y QUE AL ABRIGO DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA, LA INSTITUCIÓN HA FORTALECIDO Y CONSOLIDADO SU CARÁCTER POPULAR, NACIONALISTA, ANTIIMPERIALISTA, ANTIOLIGÁRQUICO Y HUMANISTA, ORIENTANDO TODOS SUS ESFUERZOS A DEFENDER LOS SAGRADOS INTERESES DEL PUEBLO VENEZOLANO, SU RAZÓN DE SER.
POR TODO LO ANTERIOR, RECHAZAMOS CATEGÓRICAMENTE ESTOS LIGEROS Y ABERRANTES COMENTARIOS, EN LOS CUALES, COMO ES CARACTERÍSTICO DE LOS AGENTES IMPERIALISTAS, SUBYACE LA INTIMIDACIÓN, LA AMENAZA Y EL CHANTAJE.
RESULTA INSÓLITO QUE SE IMPONGAN SANCIONES A ALGUNOS COMPAÑEROS DE ARMAS ALEGANDO CORRUPCIÓN Y OPRESIÓN, PRECISAMENTE EN MOMENTOS CUANDO LAS ACCIONES DEL GOBIERNO BOLIVARIANO PRESIDIDO POR EL CIUDADANO NICOLÁS MADURO MOROS, COMANDANTE EN JEFE DE LA FANB, HAN RESTITUIDO LA PAZ CIUDADANA, AL TIEMPO QUE SE LLEVA A CABO UNA VALIENTE CRUZADA CONTRA LA CORRUPCIÓN PÚBLICA.
AL HACERLO, EL DEPARTAMENTO DEL TESORO SE ARROGA PODERES SUPRANACIONALES, QUE SIN LUGAR A DUDAS SE CONSTITUYEN EN UN BURDO ACTO DE INJERENCISMO, VIOLENTANDO ADEMÁS NORMAS ELEMENTALES DEL DERECHO INTERNACIONAL.
PERO TENEMOS PLENA CONCIENCIA QUE LAS REFERIDAS SANCIONES FORMAN PARTE DE UNA ALEVOSA ESTRATEGIA DE GUERRA HÍBRIDA, CUYO PROPÓSITO ES SOCAVAR LAS BASES DEL GOBIERNO VENEZOLANO LEGÍTIMAMENTE CONSTITUIDO Y GENERAR INGOBERNABILIDAD PARA LLEVAR A CABO SOMBRÍOS PLANES DE DOMINACIÓN.
NOS DIRÍA BOLÍVAR DESDE JAMAICA: “HEMOS VISTO LA LUZ Y SE NOS QUIERE VOLVER A LAS TINIEBLAS: SE HAN ROTO LAS CADENAS; YA HEMOS SIDO LIBRES, Y NUESTROS ENEMIGOS PRETENDEN DE NUEVO ESCLAVIZARNOS”. ¡NO LO LOGRARÁN!
QUE LO SEPA EL MUNDO ENTERO Y MUY ESPECIALMENTE EL IMPERIO NORTEAMERICANO CON SUS ALIADOS INTERNOS Y EXTERNOS: ¡NO NOS INTIMIDARÁN CON SANCIONES DE NINGUNA NATURALEZA!. EN LAS SOLDADAS Y SOLDADOS DE BOLÍVAR, ZAMORA Y CHÁVEZ, ENCONTRARÁN SIEMPRE LA MÁS FEROZ RESISTENCIA QUE PUEDAN IMAGINAR, PUES ESTAMOS BLINDADOS CON UNA GRUESA CAPA DE DIGNIDAD, AMOR POR LA PATRIA Y POR LA LIBERTAD.
Fuente:Globovisión