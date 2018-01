9 tips que las mujeres deben tener presente del sexo opuesto

¿Eres de las personas que creen que los hombres sólo piensan en sexo? Así como este, existen muchos mitos sobre la sexualidad masculina que sólo desvirtúan la realidad.

Muchísmos hombres no encajan en esos estereotipos simplemente porque la sexualidad masculina es más compleja de lo que te han hecho creer. En este artículo, Salud180 te presenta 9 datos que te ayudarán a cambiar la definición que tienes sobre la sexualidad masculina.

1. Los hombres no siempre eyaculan

Existe una cosa llamada orgasmo seco (eyaculación retrógrada) y ocurre cuando un hombre alcanza el clímax sexual pero no libera semen del pene. El orgasmo seco por lo general no es dañino, pero puede interferir con la capacidad de un hombre para engendrar un hijo.

2. Los impulsos sexuales son tan variados como los de las mujeres

Una gran cantidad de hombres en realidad no quieren tener sexo todo el tiempo. Sorprendentemente, a veces las mujeres quieren más. “En mi opinión, estamos socializados para pensar que los hombres están siempre listos para el sexo y eso no es verdad,” dice a Mic Sofía Jawed-Wessel, investigadora de sexo y profesora de la Universidad de Nebraska en Omaha.”Los hombres y las mujeres no son tan diferentes en términos de deseo sexual. La ciencia demuestra una discrepancia bastante mínima en el deseo sexual entre las parejas y no siempre los hombres tienen más ganas.

3. Los hombres pueden tener orgasmos múltiples

Los orgasmos múltiples no es una experiencia sexual que se limita a las mujeres. En un artículo para la revista Playboy, el investigador sexual Justin Lehmiller arroja algo de luz muy necesaria sobre este fenómeno, concluyendo que “la ciencia acumulada hasta la fecha revela que este fenómeno es real, es probablemente más común de lo que pensamos, y que sólo podría ser una habilidad de enseñanza”. La clave es algo denominado “período refractario”, en la que el cuerpo se recupera después de clímax. Resulta que hay una parte de ese periodo en el que los orgasmos adicionales son realmente posibles.

4. Los hombres no necesitan tener una erección para disfrutar del sexo

No todo el sexo requiere de penetración. En un artículo de Psychology Today, la investigadora sexual Deborah Taj Anapol desmintió el mito de que las erecciones son necesarias en los juegos sexuales. “Un pene semi-erecto puede ser más sensible a las sensaciones sutiles y menos impulsado a buscar la liberación”, escribe. “Esto permite a un hombre aumentar su capacidad de experimentar y disfrutar de las sensaciones eróticas a través de su cuerpo y de contener más energía erótica que con el tiempo se puede compartir con una pareja, con o sin penetración.”

5. No todos los hombres desean tener un pene grande

Este punto no tiene ningún fundamento científico, pero seguramente has escuchado a más de una mujer u hombre decir lo siguiente: “lo tenía tan grande que me lastimó”. Lo importante aquí es saber cuáles posiciones deben hacer para que el sexo sea placentero para ambos.

6. Los hombres tienen un singular “punto G”

El “punto G” de las mujeres está siendo objeto de acalorados debates, enfocados en si las mujeres pueden tener orgasmos vaginales. Pero el concepto en sí, un lugar especial al que sólo se puede llegar con la penetración, existe para los hombres también. Si no lo sabías, se encuentra en la próstata.

7. …y puede ser estimulado

“El placer durante la estimulación anal o de próstata no tiene nada que ver con la orientación sexual”, explica Jawed-Wessel. “Si un hombre encuentra la estimulación de la próstata placentera, entonces es maravilloso. Ha descubierto algo nuevo que añadir a su repertorio sexual”.

8. Los hombres tienen su propia versión de la menopausia

Si bien la frase “menopausia masculina” es algo poco apropiada, la ciencia ha demostrado que los niveles de testosterona caen para muchos hombres a medida que envejecen.

9. Los hombres también son inseguros sobre sus cuerpos

La correlación de la imagen corporal y el deseo sexual suele verse como un problema exclusivamente femenino. Los expertos saben que esto es mentira, y también lo saben tipos como Chris Pratt. La estrella de Jurassic World confesó a Men’s Health UK que su exceso de peso en el pasado tuvo un impacto negativo en su deseo sexual. “Te va a afectar, no sólo físicamente, no sólo en la forma de verte,” dijo. “Sino en cómo te sientes y cómo se siente tu espíritu y tu pene. ¡Especialmente la parte del pene!”.

Esperamos que estos puntos te ayuden a entender mejor a tu pareja y a tener mejores experiencias sexuales.

Fuente: vidaysalud

