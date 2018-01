Ramos Allup: No queremos políticos anunciando guerras

El diputado a la Asamblea Nacional por el partido Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup, rechazó las críticas realizadas por sus homólogos de la bancada “16 de julio” contra la propuesta de nueva directiva en la AN.

En su derecho de palabra, el dirigente socialdemócrata señaló que “nosotros no vamos a llamar a ninguna guerra mundial ni civil, no vamos a convocar a eventos para que los muertos y heridos sean hijos del pueblo, no de algún Patricio o Patricia”.

(Lea también: Se registran intentos de saqueos en Terrazas del Ávila)

Recordó que los parlamentarios han cumplido con el acuerdo suscrito para la alternabilidad en la directiva de la Asamblea Nacional.

Ramos Allup reconoció la labor de la directiva saliente en la concreción de un nuevo diálogo político con el Gobierno nacional, con acompañamiento internacional.

Desde su curul en la Asamblea Nacional, en la sesión de escogencia y juramentación de la nueva junta directiva de ese Poder Público, el diputado y secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, intervino para respaldar los nombres propuestos por el nuevo jefe de bancada de la Oposición, el legislador Juan Guaidó, manifestando que no podía dejar de “ripostar” los señalamientos formulados por la fracción disidente de la MUD denominada “16 de Julio”, de la cual opinó que tienen “todo el derecho a disentir”, y cuyos cinco integrantes salvaron su voto en la elección.

Finalmente y con relación al proceso de diálogo sostenido entre Gobierno y Oposición, Ramos Allup afirmó que “a lo mejor no conduce a nada, pero el intento hay que hacerlo, porque no hay peor diligencia en estos menesteres que la que no se hace”, reiterando que “el pueblo venezolano no quiere sangre, no quiere muertos, no quiere confrontaciones, no quiere guerras ni políticos anunciando catástrofes para que las víctimas sean los demás”.

Fuente: Globovisión / LMAG