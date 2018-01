Nintendo Switch rompe el récord de ventas que tenía el Wii en EEUU

La consola híbrida de Nintendo ha vendido más de 4.8 millones de unidades en sus primeros 10 meses de disponibilidad, superando por ochocientos mil a las ventas del Wii, según aseguran en TechCrunch.

Su éxito se atribuye a la versatilidad de movimiento y conectividad que hacen posible que pueda ser llevada a cualquier parte para usarse de forma portátil o conectada a un televisor. Por otro lado, la línea de juegos presentados ha hecho de ella una alternativa absolutamente recomendable.

Así por ejemplo, “The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ha sido galardonada en diferentes eventos de videojuegos. Además, Nintendo reveló que “Super Mario Odyssey” lo tienen más del 55% de los dueños de una Switch y “Mario Kart 8 Deluxe” tiene una tasa de propiedad de más del 50%.