Conoce estos 5 tipos de orgasmos femeninos y cómo lograrlos

Al ser tan complejo, son varias parejas las que han experimentado juegos sexuales o personas que deciden explorar su cuerpo para conocerse mejor. Gracias a esto, muchas mujeres han observado que sienten diferentes tipos de orgasmos al estimular partes específicas de su cuerpo. He aquí una mirada a sólo 5 de estas variantes.

Esta es la parte sexual más conocida en la mujer y es el orgasmo más fácil de alcanzar debido a que es un órgano de fácil acceso y puede ser acariciado sin muchas dificultades. Las mujeres adoran ser estimuladas en esa región y los hombres ya saben que ahí es el camino cuando quieren enloquecer a su pareja.

Se dice que la masturbación aquí es la gran arma. Incluso con una pareja no tan experimentada, como mujer seguro que sabes guiar a tu pareja. Lo más probable es que ya conozcas esta zona de tu cuerpo y puedas guiar a tu acompañante durante la relación.

2.- El orgasmo vaginal

Así como es uno de los más conocidos y el único por algunas parejas con tabú, también es uno de los tipos de orgasmos más difíciles de alcanzar. Pues, a veces, la simple penetración no causa el estímulo en el famoso punto G.

Para conseguir este orgasmo es preciso empeño y concentración. A pesar de su complejidad te recomendamos no dejarlo de lado ya que puede ser extremadamente satisfactorio.

Para lograrlo, una buena comunicación es importante. Ya que existen diferentes posiciones que pueden lograr estimular esa parte: de pie, de rodillas, sentados, desde atrás, de lado… hasta que encuentren la posición perfecta donde se sienta el placer.

En algunos casos, las mujeres relatan que llegan a este tipo de orgasmo cuando están encima que pueden controlar el movimiento o debajo donde la pareja consiga alcanzar el cuello del útero.

Uno de los orgasmos femeninos más intensos que ocurre cuando se logra combinar el placer vaginal con el del clítoris por lo que también es conocido como un orgasmo total. Aquí la mujer siente su cuerpo completamente estremecido y sensible a las sensaciones.

Son muchas las mujeres que no saben que además del nombrado punto G, el clítoris tiene ramificaciones alrededor de la vulva y dentro de la vagina, por lo que se pueden estimular ambos al mismo tiemp

o.

Este puede ser conseguido cuando se estimulan las dos zonas simultáneamente. Y como no se obtiene de buenas a primeras puede ser necesario un análisis básico del cuerpo. Como mujer te recomendamos que nunca dejes de ayudar. Prueben posiciones en las que tú estés arriba y alterna distintos tipos de movimientos hasta encontrar el perfecto.

Sí. Es la parte que estás pensando: el ano. Algunas mujeres o parejas nunca lo experimentarán por recelo, preconcepto, miedo o religión. Otras lo intentan y pueden sentir desconcierto y dolores. Pero existen las mujeres que pasan a practicarlo con frecuencia y llegan a tener unos clímax estupendos.

Has leído bien, se tienen orgasmos fantásticos cuando te familiarizas con esta zona. El ano posee, como el clítoris, terminaciones nerviosas muy sensibles que llevan al placer con un mínimo esfuerzo.

El estímulo puede ser con los dedos, la boca y obviamente el pene. Para facilitar la penetración en esta área, puedes hacer uso de juguetes eróticos para lubricar la zona primeramente, facilitando la entrada y aumentando la probabilidad de alcanzarlo.

Algo vital al buscar este tipo de orgasmo es la limpieza y la comunicación con tu pareja. Debes esperar un poco de molestia inicial pero con un poco de tiempo y cuidado lo podrás disfrutar. No temas proponerlo a tu pareja ni expresarle todas tus dudas.

Según un nuevo estudio, las mujeres no precisan de un hombre, de vibradores y siquiera de un estímulo sexual directo para alcanzar el orgasmo. El fenómeno del placer sexual femenino puede ser inducido por el ejercicio.

Tal vez si eres del tipo de mujer que diariamente vas al gimnasio, o tal vez has subido laderas con mucha inclinación has sentido una especie de cosquilleo. Entonces, has experimentado este placer sexual causado por el ejercicio físico.