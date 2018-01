Conoce cómo es la risa en estos países según su idioma

“La risa es el lenguaje del alma” decía Neruda, y por suerte, es universal. Sin embargo, esta forma de comunicar alegría por escrito, tiene diferentes formas dependiendo de cual sea nuestra lengua.

Del “ha ha ha” inglés, a las siglas francesas “MDR” (que significan “mort de rire”, esto es, “muerto de risa”), pasando por el “hí hí” islandés, es asombroso pararse a ver las diferentes variaciones de los idiomas para mostrar nuestra algarabía en la era de internet.

No todas tienen esta aparente similitud, por ejemplo, si estamos wassapeando con alguien de Tailandia nos desconcertaría que de repente nos mande un “555”. Este es el equivalente en este país a nuestro “ja ja ja”, ya que onomatopéyicamente el número 5 se lee como “ja”.

Algo similar sucede con el japonés, donde las letras utilizadas son “W W W”, una forma rápida de expresar la risa. E incluso dentro de los mismos idiomas hay pequeñas variantes, no es lo mismo escribir solamente una “W” (me estoy riendo de manera sutil), que escribir varias “wwwww” (me estoy desternillando de la risa).

Algunos idiomas, como es el caso del inglés, también son muy dados a utilizar acrónimos. Es habitual el uso recurrente de “LOL”, que se puede interpretar como “Laughing out loud”, “Laugh out loud” y “Lots of laughs”, lo que viene siendo “reírse en voz alta”, “muerto de risa” y “muchas risas” respectivamente. En definitiva, descojonarse de risa expresado de diferentes formas.

El tono y motivo de la risa también influye dentro de una misma lengua. Así, aunque sean similares, en castellano “jejeje” es una risa cómplice, “jijiji” es una risa traviesa y “juas juas juas” tiende al sarcasmo.

En fin, todo un mundo éste el de las risas escritas, en el que lo importante es reírse siempre.

“Podrás perder mil batallas pero solamente al perder la risa habrás conocido la auténtica derrota” (Ho Chi Minh)

Fuente: cultura inquieta

