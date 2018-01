Will Smith le envió a su esposa un mensaje de amor por su aniversario 20

“Esto es lo que he aprendido desde entonces… El amor es como la jardinería; yo he aprendido a centrar mis esfuerzos en ayudarte a que florezcas y te conviertas en lo que tú quieras ser (en lo que naciste para ser), en lugar de exigirte que te conviertas en lo que mi frágil ego pudiera necesitar que fueras. He aprendido a encontrar el placer en alimentar tus sueños, en lugar de pelear contigo para satisfacer mis inseguridades y necesidades egoístas. He aprendido que el amor es escuchar, que el amor es dar. Que el amor es libertad. Feliz aniversario, mi reina. Viviré ahora y siempre dedicado en cuerpo y alma a alimentar tu mayor verdad”.