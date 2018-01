Vecinos de Brisas del Lago piden ayuda gubernamental

Los habitantes del sector Brisas del Lago del municipio Girardot esperan para el año que recién inicia que sean solucionados los problemas que atraviesan, haciéndoles un llamado a los entes encargados para que tomen cartas en el asunto.

Carencia de alumbrado público, calles en mal estado, inseguridad, deficiencia en la recolección de basura, fallas en la distribución de los programas del Gobierno Nacional, entre otros, son algunos de los múltiples problemas que día a día por años padece la comunidad en general.

Al respecto, Yusmaira Villamizar, habitante de la zona, afirmó que a consecuencia del bote de aguas negras, sus hijos menores de edad sufren de enfermedades en la piel como escabiosis, situación que también afecta a gran parte de las personas que residen específicamente en la calle Lara.

Señaló que las aguas sucias estancadas han originado una fuerte contaminación en el sector como malos olores, proliferación de insectos, moscas, gusanos y hasta babos; esto tras la falta de mantenimiento de las tuberías, las cuales ya deben ser sustituidas debido a su deterioro.

Villamizar explicó que durante la pasada temporada de lluvias la laguna que se encuentra adyacente tomó parte de la zona, dejando destruidas más de 80 viviendas y daños a la vialidad.

Sostuvo que los mismos vecinos se han visto en la necesidad de improvisar algunos trabajos, con el fin de sobrevivir a la problemática, la cual a pesar de ser notificada al Gobierno regional y municipal no ha sido solucionada.

Por su parte, Orlando Peralta enfatizó la deficiencia en el alumbrado público, ya que el sector se encuentra desde hace alrededor de dos años sin luz en las calles, situación que ha incrementado el nivel de inseguridad en la entidad.

Aseguró que los antisociales esperan la caída de la tarde para despojar de sus pertenencias a todas aquellas personas que transitan por la mencionada zona. Agregó que los uniformados no realizan patrullajes por el sector. A su juicio, los efectivos policiales se dedican a custodiar solamente los establecimientos comerciales, haciendo caso omiso al llamado de los vecinos.

A esto, le sumó el pésimo estado de la vialidad, en la cual su principal característica son los huecos, por tal razón, dijo que durante el periodo de precipitaciones las calles se anegan y los huecos quedan tapados, trayendo como consecuencia que los vehículos caigan en los mismos produciéndoles daños y deterioro.

Mientras que Alfredo Altuve expresó su desacuerdo ante la administración del actual consejo comunal, considerándolo como ineficiente, ya que no cumplen con las funciones para las que fue elegido.

Especificó que los distintos programas sociales que mantiene el Gobierno Nacional como el CLAP y bono navideño, entre otros, no fueron distribuidos en dicho sector. “Tenemos 2 meses que no llega el CLAP y el bono navideño nunca llegó, los miembros del consejo comunal no dan respuesta ni explicación alguna ante los atrasos de los programas gubernamentales”, afirmó.

Además, dijo que el servicio de recolección de basura es deficiente, ya que el camión dura hasta casi un mes sin pasar, situación que obliga a las familias a colocar las bolsas en terrenos vacíos, produciendo contaminación.

Agregó que de no tener solución a los múltiples problemas que atraviesan desde hace varios años, tomarán las calles como medida de protesta para que sus voces sean escuchadas.

ZULEIKA ROSALES | elsiglo

fotos | JUAN BENÍTEZ

Así se encuentra la calle Lara de Brisas del Lago

El bote de aguas negras está presente en el sector

Alfredo Altuve