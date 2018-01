Venta de boletos en el Terminal de Maracay cayó 60 por ciento

Durante un recorrido realizado por las instalaciones del Terminal de Pasajeros de Maracay, se pudo observar pocas unidades de transporte y la baja afluencia de temporadistas retornando a sus hogares, luego de disfrutar del asueto decembrino.

Pocas personas estaban haciendo cola para abordar los autobuses que cubren las distintas rutas hacia el interior del país, panorama por supuesto anormal con respecto a años anteriores, cuando era toda una odisea transitar el mismo.

Frederick Pérez, encargado de la venta de boletos, manifestó que de 60 unidades solo tienen operativas 3 en la línea, “estamos trabajando con las uñas, contamos con pocos vehículos, además de eso este año la venta de pasajes ha bajado un 60% en comparación a años anteriores, las personas no tienen efectivo para pagar un pasaje, el costo para Apure está en 80 mil bolívares”, dijo.

Del mismo modo, los colectores de las diferentes rutas coincidieron en que los destinos de mayor preferencia durante la zafra decembrina fueron los estados Bolívar, Apure, Zulia y Táchira; mientras que Valencia, La Victoria, y San Juan son las localidades de mayor demanda en trayectos cortos.

Mientras se conversaba con los pasajeros, se observaban pocos efectivos recorriendo el lugar. La escasa presencia de uniformados genera inseguridad en las personas que transitan día a día en el Terminal, asegurando que han sido víctimas de robo dentro del recinto.

Por esta razón, Moisés Arévalo, usuario, expresó que deberían reforzar las medidas de seguridad, “aún me parece que están accesibles los pasajes, un refresco ya te cuesta 100 mil bolívares, así que si un boleto te sale en 190 mil bolívares me parece económico, deberían es gestionar políticas para colocar puntos de venta para poder cancelar los pasajes, y fortalecer la seguridad, llevo dos horas aquí y no he visto el primer policía”, puntualizó.

De igual manera, Milena Hernández, usuaria, alegó que están cobrando 30% por pasarle el punto, “yo me dirijo a El Tigre y me están cobrando 190 mil bolívares y con tarjeta es una recarga de 30%, hasta los momentos no he visto presencia policial, esto está muy solo, si me pasa algo no sabría a dónde acudir”.

Igualmente, José Sulbarán, usuario, dijo, “la solución que yo propongo es que la mitad se cancele en punto de venta y la otra en efectivo, ya que debe haber un equilibrio tanto para la línea como para nosotros que necesitamos el servicio de bus”.

Por último, los usuarios manifestaron su descontento en cuanto al cobro de pasajes en efectivo, haciéndoles un llamado a las autoridades competentes a que se apersonen al lugar y hagan un reajuste del precio de los boletos, además catalogaron como un exabrupto que el cobro del mismo sea en efectivo.

Con respecto al transporte interurbano de Maracay, se vio con muy baja demanda de unidades, a propósito de esta situación las paradas de autobuses se mantienen repletas de pasajeros, los cuales manifestaron que pasan hasta más de una hora esperando la ruta que los lleve a su hogar o lugar de trabajo.

Greidis Almeida, usuaria, manifestó que para la zona donde vive no hay camionetas trabajando, “tengo una hora aproximadamente, yo vivo hacia la zona sur de la ciudad y nada que pasa una unidad”, dijo.

Finalmente, Gladis Montiel, usuaria, dijo, “tengo rato esperando camioneta y nada que pasa, la situación con respecto a las unidades está crítica, me tocará seguir aquí viendo si pasa una, si no agarro taxi”.

