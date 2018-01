“El salario del venezolano es el más bajo de Latinoamérica”

Ya sea comida, alimentos, ropa, electrodomésticos o servicios; el venezolano paga en bolívares, pero se cotiza en dólares. Por ello ningún aumento de sueldo anunciado vía decreto puede ayudarle a palear la grave hiperinflación en la que ha caído Venezuela.

Rafael Ramírez Colina, diputado de la Asamblea Nacional, consideró que la solución es dolarizar los salarios. “Los sueldos de trabajadores, pensionados y jubilados deben dolarizarse, tal y como está dolarizada todas las compras. ¿De dónde va a salir eso? ¡Del diferencial cambiario! En vez de darle dólares preferenciales a una pila de bandidos enchufados en el Gobierno, se les da a los trabajadores y que ellos resuelvan su día a día, que para eso están trabajando. Para comer en Venezuela el trabajador debe ganar en dólares”.

Señaló que un venezolano no puede vivir con 26 mil 500 bolívares cuando un pan cuesta 5 mil. “¿Qué se compra con 26 mil 500 bolívares? El salario no cubre las necesidades básicas de ningún trabajador, pensionado o jubilado y mientras el control cambiario no se quite y la economía no tenga un aparato productivo sólido no habrá aumento de sueldo que funcione”.

Informó que el salario mínimo venezolano es el más bajo de toda Latinoamérica. “En Venezuela el sueldo mínimo mensual es de 6,6 dólares incluyendo el aumento el 40 por ciento decretado por Nicolás Maduro el 31 de diciembre. En el resto de los países latinoamericanos el salario más bajo es de 291 dólares. Eso sin contar que nosotros todo lo pagamos cotizado en dólares, por eso es que ningún salario alcanza para vivir en la Venezuela destruida por el socialismo”.

Destacó que el gobierno pretende hacer creer que aumentando el salario se solucionarán los problemas cuando es todo lo contrario. “Con un aumento de 40 por ciento no se puede solapar la inflación del mes de diciembre que fue del 80 por ciento. Aunque no hayan cifras oficiales porque el Banco Central de Venezuela no las publica desde hace años, en el 2017 alcanzamos una cifra de inflación de 2 mil por ciento, en el resto de los países de Latinoamérica la inflación es de dos dígitos o menos”.

Perjuicios

Ramírez Colina aseguró que además de lo insuficiente a la hora de pagar gastos, el salario mínimo, en vez de beneficiar al trabajador, lo perjudica.

“Esos 797.510 bolívares que representan el salario mínimo integral perjudica al trabajador, en primer lugar porque el aumento es menor a la inflación real y en segundo lugar porque al cambiar de dinero en efectivo del bono alimentico a la modalidad formal del cestatiques, esa cantidad de bolívares deja de formar parte del salario integral por lo tanto no son tomados en cuenta a la hora de calcular prestaciones sociales”.

El futuro económico venezolano no es esperanzador. El Fondo Monetario Internacional proyecta para 2018 una hiperinflación de 2 mil 529 por ciento en Venezuela. Sólo con ingresos en dólares el venezolano podrá sobrevivir.