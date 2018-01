Leones rugió con fuerza en el primero de la serie

Los Leones del Caracas vapulearon a los Tigres de Aragua y tomaron ventaja en el inicio de la serie de playoffs por el pase a la semifinal con pizarra final de 11 por 8, donde la apabullante ofensiva capitalina hizo su trabajo para lograr el lauro en el estadio de la Cuidad Universitaria.

Un total de 9.375 aficionados pagaron para ver el primero de la serie que en el papel se vislumbra como la más pareja entre todas. Inició con lo que parecía un gran duelo de pitcheo entre el principal candidato a Lanzador del Año, Guillermo Moscoso, quien dejó línea de 5-2 y una maravillosa efectividad de 2.05 en la ronda regular, ante uno de los lanzadores más consistentes de la rotación melenuda, Luis Díaz. Pero nada fue lo que se esperaba y ambos recibieron mucho daño de las ofensivas contrarias.

Los Leones del Caracas picarían adelante en el mismo primer episodio, con cuadrangular de Wilfredo Tovar, ante un cambio de Guillermo Moscoso, que rompió tarde, para que así se la depositara en las gradas por todo el jardín central. En segundo episodio, después de doblete del “Chucho” Guzmán, y sencillo de Ramón Cabrera, elevado de sacrificio de Alexander Palma traía la segunda para los capitalinos.

Los Tigres acortarían la diferencia en la apertura del tercero, con doble de Engelb Vielma, quien sería remolcado con imparable de Carlos Tocci. Caracas volvería y aumentaría la diferencia en el cierre de ese episodio, con dos anotaciones. Doblete ceñido a la raya de “El Pollito” Rodríguez, que traía a Gregorio Petít y sencillo remolcador de Jesús Aguilar colocaba el encuentro 4×1.

Los Tigres no se dormirían en los laureles y harían dos en un inning que pintaba para más. Cuadrangular del debutante dominicano Gustavo Núñez entre central y derecho acortaba la diferencia. Bases llenas, sin outs, era la situación en la que entraba Loiger Padrón en sustitución de Díaz, y haría un espectacular trabajo obligando a Ramón Flores a batear para doble play, para poner el inning en dos outs, pero entraba en las piernas de José Vargas la tercera de Aragua.

Caracas seguía castigando a Moscoso. Ahora en el cierre del cuarto, después de doble al derecho, por parte del principal candidato a Novato del Año, Alexander Palma, Gregorio Petit conectaría sencillo para poner el encuentro 5 carreras por 3. Ya ante el también dominicano y debutante relevista Elvin Ramírez, Henry “El Pollito” Rodríguez traería otra para la causa melenuda, la fiesta seguiría con sencillo de Jesús Aguilar y doble de Félix Pérez traía dos más para poner amplio marcador de 9×3.

Aragua no se daba por vencido y en la apertura del quinto episodio fabricaría 4 anotaciones. Sencillo productor de dos de Gustavo Núñez con las bases llenas, rodado de out que traía otra por parte de José Castillo y posteriormente wild pitch, con el que entraba Núñez, colocaban vivo nuevamente el encuentro 9 carreras por 7. Nuevamente Caracas se alejaba en el cierre del episodio con doble de Wilfredo Tovar, quien daba su cuarto imparable del encuentro y colocaba el encuentro 10 por 7. Caracas no daba tregua a los lanzadores aragüeños y con elevado de sacrificio de Ramón Cabrera entraba la undécima para los melenudos.

Tuvieron que pasar siete episodios para que el pitcheo bengalí pudiera dejar un inning en cero, y esto por parte de Daniel Hurtado, quien fue el único rescatable del cuerpo monticular de Aragua que vio acción en el encuentro. En la alta del noveno Tigres se resistía a perder el encuentro y fabricaría otra, pero no sería suficiente y los Leones pegaban primero en la serie. La victoria fue para Miller Díaz, la derrota para Guillermo Moscoso.

Destacados del encuentro:

Wilfredo Tovar, quien solo le faltó el triple para la escalera, 5-4, HR, 2B, 2CI, 3CA

Jesús Guzmán: 3-2, 2B, 2CA

Por los Tigres, el debutante Gustavo Núñez fue el más destacado, se fue de 4-3, HR, 3CI, 2CA.

ÁNGEL MARÍN | elsiglo

elsiglocomve elsiglotv