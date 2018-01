Hasta 200 mil bolívares puede costar un libro

En la vísperas de la Navidad, como era de costumbre, cualquier ciudadano obsequiaba al amigo secreto un libro como un pequeño detalle por su cariño, pero el actual costo del mismo ha hecho que esta situación haya mermado, al punto de que ya la variedad de libros en las librerías se encuentre escasa.

Vendedores afirman que las personas ya no regalan libros, sino que compran comida, asegurando que el año 2017 cerró con números rojos. Los altos precios exhibidos mantienen alejados a los clientes de los locales para tal fin, cuyos propietarios se han visto obligados a reducir la cantidad de pedidos.

Al respecto, Hipólito González, vendedor, manifestó que hasta dos meses pueden durar sin hacer un pedido a sus proveedores por los altos costos, “no hemos reportado ventas buenas, el año 2016 sí se vendió un poco más, ya las personas no regalan libros, los mismos rondan entre 150 y 200 mil bolívares, por esa razón se venden muy pocos textos”, dijo.

Los datos indican que a pesar de la caída de la producción editorial privada en el país, los libros mayormente solicitados por los venezolanos son los que hablan sobre autoayuda y novelas de fama que se encuentran actualmente en boga.

Por esta situación, Leosbeth Gómez, encuestada, resaltó que por sus costos está leyendo sus sagas en formato PDF, “ya no puedes comprar un libro, no solo para lectura general, sino también a modo de estudio están incomprables, lamentablemente no se puede regalar libro, en años anteriores si estilaba regalarlos en Navidad, pero ya es casi imposible hacerlo”.

Finalmente, la panorámica para estas fechas en las librerías de la ciudad de Maracay habla por sí sola, años atrás estando a días para Navidad era toda una odisea conseguir un ejemplar de tu libro favorito, ahora comerciantes aseguran cerrar su año vendiendo lo poco que tengan en sus establecimientos.

