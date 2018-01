Cristiano Ronaldo: El 2017 fue increíble

Cristiano Ronaldo dijo adiós a 2017, un año que fue para enmarcar con cinco títulos con el Real Madrid y la joya de la corona a nivel individual, el Balón de Oro. El astro reunió este premio, sus cuatro Balones de Oro previos, el FIFA World Player, las cuatro Botas de Oro, los dos The Best y sus tres galardones de Mejor Jugador del Año para la UEFA. Estos dos últimos premios los levantó, también, en este recién terminado 2017.

Un palmarés personal envidiable expuesto sobre una colina de Funchal, la capital de Madeira, la isla que le vio nacer. “2017 fue un año increíble a muchos niveles”, aseguró para el diario As el “7”_del Madrid. “Es una sensación tremenda mirar atrás y ver lo que he conseguido habiendo empezado dando patadas a una pelota por las calles de Madeira”.

También te puede interesar: Cardenales despegó en las alturas del 13er episodio

Cristiano ha hecho de romper récords algo habitual, casi cotidiano. En 2017 cayeron unos cuantos más. En la Champions, se convirtió en Cardiff en el primero en la historia en marcar en tres finales y en esta edición actual, a la búsqueda de la Decimotercera, consiguió otro registro nunca alcanzado, marcó en los seis partidos de la fase de grupos (nueve goles). Un año que acabó con 53 goles oficiales. “Fui bendecido con el talento y he trabajado durísimo para sacar lo mejor de él”, reconoce el crack, “pero no lo habría logrado sin la colaboración de mucha gente que me ayudó profesionalmente”.

Pasada la tormenta de un verano en el que amagó con irse, Cristiano se reconforta con los suyos:_“Quiero dedicarle este momento a mi familia, que siempre está en los buenos y los malos momentos, y a mis amigos, sin olvidar a los que creyeron en mí cuando solo era un chaval lleno de sueños, a mis entrenadores y compañeros, tanto en mis equipos como en la selección”. Tampoco se olvidó de sus fans:_“Un gracias muy especial para ellos, por su apoyo e inspiración para seguir trabajando duro y esforzarme al máximo en cada reto que afronto”.

Fuente: Meridiano

elsiglocomve elsiglotv