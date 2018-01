La Melodía Perfecta, a la conquista del mundo

Hoy en día, La Melodía Perfecta graba temas con Guaco y Nacho, el público corea sus canciones, agota conciertos y tiene miles de seguidores en las redes sociales, pero antes de saborear las mieles del éxito, Gio y Gabo tuvieron que demostrar, a punta de trabajo, que sus deseos de hacer carrera en la música eran genuinos.

Los hermanos Georman “Gio” (Caracas, 1992) y Gabriel Martínez (Caracas, 1995) “Gabo” integran el dúo. El mayor tiene 22 tatuajes, entre los que figuran el año de su nacimiento y el de su abuelo, las imágenes de San Chárbel y José Gregorio Hernández y las palabras “vida”, “tiempo”, “muerte” y “paz” en árabe. El cantante responde tranquilo y jovialmente.

Gabo es más pequeño que él en edad y estatura, pero habla de La Melodía Perfecta como un corredor sobre las fluctuaciones de la bolsa, y su madre, Carola Colmenares, lo reconoce: “Gio es más happy, relajado, no se da mala vida. Gabriel tiene visión de empresario”. “Yo soy más serio, me gusta ocuparme de todo de lo que pasa en tarima, siempre ha sido así, pero con el tiempo he aprendido a delegar”, reafirma el joven talento, de lentes y un solo tatuaje, un reloj.

¿Cómo es la relación de ustedes?

Antes, siempre peleábamos, pero de un tiempo para acá nos las llevamos increíble. La música nos unió. Él me aconseja sobre cómo vestirme y ver las cosas de otra manera y yo lo apoyo con la organización, la producción y el canto. Nos complementamos.

Sus inicios

Mucho antes de popularizar “Le gusta”, “Sobrenatural” y “Juntos”, los jóvenes no siempre escucharon un “sí” como respuesta. “Al principio, no nos tomaban en serio. Más de una vez nos cerraron las puertas en la cara. Nos tocó demostrar lo que valíamos. Este año estuvimos en la alfombra de los Premios Pepsi Music, presentamos una categoría y nos ganamos tres. En cuatro años tenemos más de 15 galardones”, asegura el benjamín del dúo.

De pequeños jugaban a imitar a Óscar D’ León, Servando y Florentino, y Chino y Nacho. Lo que nunca imaginaron es que un día no solo se subirían a un escenario sino que seguirían los pasos de sus ídolos. “La música era nuestro hobby. En casa hay videos donde salimos cantando”, cuenta Gabo.

¿Cómo nació La Melodía Perfecta? “Todo comenzó cuando Gabo conoció a Guillermo Garavito Clan. Ellos grabaron ‘Ya no me enamoro’ y a mi papá se le ocurrió meter mi voz”, recuerda Gio. En aquel momento, tenían otros planes. Él se iba a ir del país para hacer un curso de Diseño de modas y Gabo jugaba fútbol en el Atlético Sucre y estudiaría Comercio Exterior. “Grabamos el tema y quedamos prendados”, revela el más joven.

“El locutor Elio Gutiérrez fue una de las primeras personas que colocó nuestro promocional. Cuando lo oímos en la radio no lo podíamos creer”, recuerda Gio.

La familia es el equipo

Una vez definieron el proyecto, tomaron clases de canto en la Academia de Mayré Martínez y de Producción e Ingeniería de Sonido en Audio Caracas. Rápidamente, sus padres, Nelson y Carola, administradores de profesión, unieron fuerzas para crear una maquinaria que impulsara el camino de los chicos en la industria.

“Mi papá es el manager; mi mamá la que se ocupa de la parte de recursos humanos; y mi hermana Geormary es la presidenta del Club de fans. La Melodía Perfecta es una empresa familiar”, apunta Gabo.

“Esto fue algo inesperado porque yo me formé en el ramo financiero, sin embargo, siempre creí en el talento de los muchachos. La vida nos cambió 180 grados, pero para bien. El proyecto nos ha unido más”, enfatiza Nelson Martínez, el orgulloso padre.



Entre los grandes

A “Ya no me enamoro”, le siguió “Como tú”; el disco “Sobrenatural”; “Te contaré” con Gustavo Elis; la producción “Juntos”; y “Te lo tengo que decir” feat. Guaco. “Hacer esta colaboración con la “Súper banda de Venezuela” fue todo un reto por los arreglos, para ajustarlos al ritmo de cada quien”, subraya Gabo. “La grabamos en el estudio de Guaco. Fue algo increíble. Una de las experiencias más bonitas que hemos disfrutado”, asegura Gio. “Creemos en la música que está haciendo La Melodía Perfecta”, sostiene Luis Fernando Borjas, vocalista de la agrupación.

Hace pocas semanas, en dos conciertos íntimos que La Melodía Perfecta ofreció en el Centro Cultural BOD, a beneficio del Hospital de niños J. M. de los Ríos, estrenaron “Hermanos” (tema que dedicaron a Venezuela) y “Si te vuelvo a ver”, escrito por Jerry Di. “Es una canción que trata de esa persona que amabas y dejaste ir y no sabes dónde está y si la vas a recuperar; y fusiona soca, rumba española, mambo, merengue, salsa, reguetón, dance hall”, adelanta Gio.

Otro lanzamiento que tienen muy emocionados a los artistas es el de “Happy”, original de Miguel Ignacio “Nacho” Mendoza. “Para nosotros es muy importante este tema, hemos aprendido muchísimas cosas con Nacho, es una persona muy talentosa, que puede escribir algo en 10 minutos. Nació una noche que compartimos con él en su estudio en Miami”, refiere Gabo. Palabras que agradece el exintegrante de Chino y Nacho. “Les deseo mucho éxito a los chicos de La Melodía Perfecta. Estoy enamorado de su trabajo”.

“Happy” era una canción para el dúo de hermanos, “pero cuando vio el resultado final le gustó mucho, tanto que su mano derecha, Wilmo Belisario ‘Cunaguaro’, nos llamó para decirnos que él también quería participar”, agrega Gabo.

Lo que viene

Actualmente, los artistas graban entre Miami y Caracas su tercera placa, bajo la producción de Servando Primera, Nacho, Oscarcito, Daniel Crazy Town y Gabo. “Estamos preparando un disco con sonidos internacionales, electrónicos, house, funk, un rock con Lasso, un reguetón, un trap, pero con un lenguaje diferente. Quizás, un tema de Servando, Nacho u Oscarcito. Ellos nos aconsejan y nosotros se lo agradecemos. Esta producción será distinta porque experimentaremos con géneros nuevos”, advierte Gio.

“También hemos hablado con Lenny y Chino y estamos tocando la puerta de Gente de Zona para hacer un remix de una canción. Hay muchas propuestas”, afirma Gabo.

El dúo organizó una gira nacional con Guaco y Servando y Florentino que no ha podido llevarse a cabo por la situación que atraviesa el país. No obstante, el próximo 26 de agosto se presentará junto a Guaco en el Auditorio del Centro Comercial Sambil Margarita.

Para el último trimestre de este año, tiene previsto un tour internacional que los llevará por Miami (el 18 de noviembre actuarán en el Venezuela Music Fest de esa ciudad), México, Ecuador y Perú como un abreboca a sus planes de internacionalización para 2018.

¿Hasta dónde quieren llegar?

-Queremos recorrer el mundo con nuestra música, responden Gio y Gabo al unísono, en una melodía perfecta.

