Khloé Kardashian reveló cuán avanzado está su embarazo!

¡Parece que Khloé Kardashian tendrá a su bebé la próxima primavera!

La estrella Keeping Up With The Kardashians le respondió un tuit a un fan sobre cuánto tiempo tiene de embarazo.

“Serán 6 meses la próxima semana”, dijo después de desearles a todos sus fans una Feliz Navidad. Khloé pasó el día de Navidad abriendo regalos, acompañada por su familia, mientras todos usaban pijamas combinadas. Khloé compartió la diversión a través de Snapchat.

La más joven de las chicas Kardashians estuvo con sus invitados en la fiesta navideña anual Kardashian-Jenner, vestida de pies a cabeza de plateado.

Por supuesto, los asistentes a la fiesta le sobaron su pancita y la felicitaron por la próxima llegada del bebé, a lo que Khloé respondió con puras sonrisas.

En un publicación de Instagram donde exhibió su look para la gran fiesta, Khloé escribió, “¡Feliz Navidad! Que brillen y reluzcan esta temporada festiva, que todos sus deseos y sueños se hagan realidad. Rezo por que sintamos esta felicidad durante todo el año. ¡Dios los bendiga! #BabyBump”.

La semana pasada, Khloé y Tristan Thompson anunciaron en las redes sociales que esperan su primer hijo juntos.

“¡Mi mayor sueño hecho realidad! ¡Tendremos un bebé! Estuve esperando y preguntándome, pero Dios tenía su plan.

Él sabía lo que estaba haciendo. Simplemente tenía que creer en Él y ser paciente. Hay momentos en que todavía no puedo creer que nuestro amor creó una vida. Tristan, gracias por amarme como lo haces. ¡Gracias por tratarme como una reina! Gracias por hacerme sentir hermosa en cada etapa. Tristan, por sobre todo, gracias por hacerme MAMÁ. Has hecho esta experiencia mucho más mágica de lo que pude haber soñado jamás. Nunca olvidaré lo maravilloso que has sido conmigo a lo largo de todo este tiempo. ¡Gracias por hacerme tan feliz, mi amor!”.

Y agregó, “¡Gracias a todos por el amor y las vibras positivas! Sé que hemos mantenido esto en silencio pero queríamos disfrutarlo en privado, entre nuestras familia y amigos cercanos, durante el mayor tiempo posible.

Disfrutar solo nosotros estos preciosos momentos. Gracias a todos por entender. Estoy tan agradecida, emocionada, nerviosa, ansiosa, feliz y asustada, ¡todo al mismo tiempo! ¡Es la mejor combinación de sentimientos que he sentido en mi vida!”.

