Acabamos de abandonar uno de los mejores años que recordamos para el sector de la telefonía. A lo largo de 2017 hemos presenciado grandes revoluciones en el mercado móvil, con nuevas marcas como Nokia –a pesar de no ser del todo “nueva”–, Razer y Essential, el asentamiento de firmas como OnePlus y Xiaomi o la enorme competitividad en lo más alto del ranking, donde Huawei y Samsung pelean con más fuerza que nunca.

Y eso por no hablar de todo lo que nos han dejado los smartphones en estos últimos 365 días: pantallas sin marcos incluso en los dispositivos asequibles, cámaras dobles cada vez más avanzadas, y procesadores acompañados de inteligencia artificial que hacen honor al sufijo smart de los smartphones. Y sobre todo, los teléfonos cuyo precio cruza la barrera de las cuatro cifras.

Pero toca mirar hacia delante, y ver qué nos deparan los próximos 12 meses en cuanto a nuevos lanzamientos y sorpresas se refiere. Hoy, día 1 de enero, aprovechamos para recopilar 8 de los smartphones más esperados que veremos a lo largo de 2018.

También te puede interesar: Instagram te avisa cuando alguien hace una captura de pantalla

Los 8 smartphones más esperados de 2018

Conoce los mejores smartphones que nos trae este año

Samsung Galaxy S9

Como cada año, Samsung vuelve a protagonizar todos los titulares con su nueva apuesta por la gama alta. Los Galaxy S9 serán de los primeros en irrumpir en el mercado en 2018, y es que su lanzamiento está previsto para el próximo mes de marzo. Aún así, este dúo coreano lleva siendo uno de los más esperados desde hace ya varios meses.

A día de hoy ya tenemos una idea bastante clara de lo que veremos en el Galaxy Unpacked 2018, donde los Galaxy S9 y S9+ serán anunciados al mundo, con un diseño similar al de la actual generación, unas especificaciones mejoradas y la llegada de un sistema fotográfico dual… al modelo Plus, eso sí.

Xiaomi Mi 7

No, no nos hemos olvidado de China. El sucesor del actual Xiaomi Mi 6 es uno de los grandes esperados de 2018, después de que éste lograse posicionarse como una de las mejores opciones en cuanto a relación calidad precio, entrando a competir de lleno con los mejores gama alta del año.

Sin embargo, el Mi 6 apenas ha tenido relevancia durante la segunda mitad del año 2017, dado que su diseño no podía competir con el de teléfonos que sí se han sumado a las nuevas modas de las pantallas sin marcos .

Y ese es, precisamente, el motivo por el que esperamos con ganas el nuevo Mi 7: se desconoce si Xiaomi decidirá adoptar una apariencia similar a la del Mi Mix, o a la de los nuevos Redmi 5 y 5 Plus. Sea como sea, todo apunta a que por fin disfrutaremos de un teléfono de la serie “Mi” con un diseño acorde a los tiempos que corren.

Huawei P20

Y sin salir de China, nos topamos con otras de las gigantes de la industria, Huawei, que este año podría cambiar algo más que la denominación de su buque insignia para la primera mitad. El que, en un principio, se conocía como Huawei P11, podría aterrizar en el mercado como Huawei P20, y según las primeras pistas, estaría enfocado a ofrecer una experiencia fotográfico fuera de lo común, gracias a un sistema principal formado por tres sensores firmados por Leica.

De momento no se conocen demasiados datos sobre el nuevo teléfono de Huawei, aunque es muy probable que su diseño reciba un lavado de cara con respecto al de las anteriores generaciones, siguiendo así la nueva tendencia que debutaba junto al Mate 10. Esperemos, eso sí, que los rumores no se cumplan y el P20 no copie una de las características diferenciales del iPhone X: el “notch”.

LG G7

Después de un decepcionante LG G6, que pretendía colarse en lo más alto del mercado de 2017 con un procesador de 2016, la firma surcoreana pretende redimirse de sus errores con el nuevo G7, que se parecerá más al V30 que al propio G6.

El LG G7, además de continuar perfeccionando las líneas de diseño introducidas por su predecesor, será el primer teléfono con escáner de iris de LG, y contará con un apartado técnico digno de la gama alta de este nuevo año. Solo falta que la firma renueve por completo la apariencia de su software, y el G7 bien podría convertirse en uno de los mejores teléfonos de 2018.

Nokia 9

Los rumores sobre el Nokia 9 comenzaron en cuanto la finlandesa marcó su regreso al mercado telefónico. Desde entonces, hemos ido recopilando información sobre el que promete ser uno de los grandes de 2018.

El Nokia 9 sería el primer teléfono de la compañía bajo el abrigo de HMD Global en adoptar las últimas tendencias telefónicas, con una pantalla curva sin apenas marcos de formato 18:9, construcción de aluminio y cristal y un apartado fotográfico formado no por dos ni por tres, sino por cuatro cámaras diferentes Además, uno de sus grandes atractivos residiría en el precio, considerablemente más bajo que el de sus rivales en la gama alta. El lanzamiento de este terminal se espera para el 19 de enero, dentro de tan solo un par de semanas.

Fuente: Andro4all

elsiglocomve elsiglotv