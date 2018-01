Claudio Fermín: La economía está cruzada de brazos mientras exista el control de precios

El sociólogo y dirigente político Claudio Fermín aseguró este martes que “la actividad económica venezolana está cruzada de brazos mientras exista el control de precios y de cambio”, puesto que a su juicio las empresas están manejadas de forma indirecta “por burócratas detrás de una oficina”.

En una entrevista para Primera Página, el profesor universitario apuntó que los principales problemas a atacar, en materia económica, es el control de precios y de cambio, así como la inseguridad jurídica que se les da a las empresas nacionales y extranjeras.

Agregó que otro de los factores que influyen en la situación política y económica del país es que “el diseño de Estado es macrocefálico, con miles de organismos y unidades de producción, que interviene de tal manera que no tiene dinero para financiarse”.

“Toda la inseguridad jurídica y el diseño económico tiene que ser revisado, esa es la fuente del problema. Los venezolanos no podemos seguir metidos en dimes y diretes (…) el problema ya no es electoral, ahora es que desde todos los puntos cardinales los venezolanos sabemos que así como estamos no podemos vivir”, enfatizó.