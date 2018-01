Transportistas prestarán el servicio hasta que haya afluencia de personas

A través de una visita hacia el Terminal Oriente, se constató que hoy las distintas unidades de transporte trabajarán hasta las 4:00 de la tarde sin la venta de boletos a fin de brindar servicio a los ciudadanos que viajarán a otros destinos cercanos y lejanos de la región.

Rigoberto Valera, vendedor de boletos, explicó que hasta ayer las boleterías trabajaron con la venta de pasajes con destinos hacia Achaguas Apure, Puerto La Cruz, así como San Félix y Puerto Ordaz.

En este sentido, informó que los trabajadores del Terminal de Oriente se reincorporarán a sus labores el próximo 2 de enero.

Mientras que Anny Sánchez, trabajadora de la Compañía Anónima de Girardot (Categ), manifestó que “para este domingo las rutas prestarán el servicio hasta el mediodía”, sin embargo, no descartó la posibilidad que otras unidades laboren hasta las 4:00 de la tarde. Asimismo detalló que esas unidades son aquellas que se dirigen hacia Challarave, Catia La Amar, Guanare, entre otros destinos.

Igualmente, Enrique Silva, conductor hacia Caracas, sostuvo que “el movimiento está flojo, no hay pasajeros, pareciera que no fuese fin de año, porque antes las personas viajaban, pero en esta oportunidad no es así. Por último, se conoció que las rutas que se dirigen para San Juan de Los Morros, La Victoria y Cagua trabajarán hasta que haya afluencia de usuarios en el Terminal.

CHORONÍ Y OCUMARE

Pasar el año nuevo en la playa es una de las opciones que tienen algunas familias aragüeñas, quienes desde tempranas horas de la mañana de ayer se trasladaron desde el Terminal privado hacia dos de los destinos más paradisíacos del estado, como son Ocumare de la Costa y Choroní.

Maikell Silva expresó que “nos vamos todos en familia para El Playón, recibiremos el año nuevo allá y pasaremos 8 días en la playa, fue una decisión que tomamos para cambiar de ambiente”.

Precisó que para costear los días en el litoral, cuenta con alrededor de 20 mil bolívares, no obstante; sostuvo que “traemos varios víveres desde la casa para evitar gastos, ya que la vida económica en el mar es muy costosa”.

Mientras que Rafael López señaló, “es la primera vez que vamos a pasar el 31 de diciembre en la playa, quisimos hacerlo, porque el 24 lo hicimos y la pasamos bien, estaremos 3 días allí”.

Argenis Rojas y Glendys Silva, es una pareja que este 31 de diciembre tomó la decisión de variar y por lo tanto pasarán el año nuevo en Choroní, disponiendo para los gastos un aproximado de 2 millones 500 mil bolívares.

JANINE OJEDA | elsiglo

fotos | JUAN CARLOS BENÍTEZ

