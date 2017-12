Hallan una nuevo método para combatir la esclerosis múltiple

La esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso central y se manifiesta entre los 20 y 40 años. Además origina en quienes la padecen distintos síntomas y discapacidades que van desde problemas en la vista y pérdida de memoria.

Es por ello que un grupo de científicos del Departamento de Neurología de la Universidad de California, en Los Ángeles, llegaron a la conclusión de que un tratamiento neuroprotecor adaptado para cada discapacidad puede ser más eficaz en conjunto que uno no específico.

En un ensayo publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, los científicos señalan que se centraron en los astrocitos, un tipo de células con forma de estrella que se encuentran en el cerebro y que parecen jugar un papel importante en el desarrollo de la enfermedad.

Para las pruebas utilizaron ratones que les ayudó a examinar la expresión génica de estas células en diferentes regiones del cerebro y la médula espinal que participan en distintos procesos cognitivos, en el sentido de la vista o al caminar.

Una vez realizado el experimento, se pudo comparar los cambios que se daban en esa expresión entre zonas que se correspondían con unas u otras discapacidades.

En la médula espinal, por ejemplo, un área que resulta esencial para caminar, encontraron que se producía una disminución en la expresión de los genes implicados en la síntesis de un tipo de colesterol. Los astrocitos producen buena parte de esta sustancia, que se relaciona con la producción de mielina y las sinapsis.

Los científicos aseguran que este hallazgo arroja luz en el combate contra esta enfermedad, a través de una estrategia que conlleve el desarrollo de tratamientos neuroprotectores que se centren en reparar el daño en cada tipo de discapacidad, de uno en uno.

Afirman que dicho descubrimiento resulta más beneficioso que intentar abordar todos en conjunto con una única solución.

