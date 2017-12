La Cabrera con sabor a Vinotinto

Esta comunidad ha sido la cuna para dos grandes jugadores que actualmente defienden a la selección nacional. Carlos Méndez y Marcos Colina.

El primero de ellos es Carlos “El Mágico” Méndez, tiene ya 20 años en la disciplina del fútbol y no tiene más que agradecerle al deporte por darle todo lo que le ha dado.

El exjugador de Bucaneros, Sporting Cristal, Cúcuta FS, Trujillanos y Caciques de Calarcá entre otros compartió con los pequeños de la “Escuela Comunal La Cabrera” en muy pequeña cancha donde hacen vida deportiva estos niños.

“Mi primer club fue Unión Cabrera donde me formé y aprendí a amar este deporte junto a mi padre”.

Méndez se caracteriza por ser muy hábil con el balón y con un gran cambio de ritmo, considera el enganche como su mejor cualidad en los partidos, en la individual es capaz de dejar mal parado a cualquier defensor, pero no solo esto, sino que también que le transmite muchas energías positivas al equipo, arengándolos e impulsándolos a darlo todo en el campo de juego.

“Le agradezco a Dios primeramente el estar aquí hoy en día, además que mis padres fueron mi gran apoyo desde pequeño para yo poder llegar donde estoy. Recuerdo también a un jugador que le decían Johan “La Gata”, un jugador muy bueno, que hoy en día es mi gran amigo, yo pequeño lo veía y decía que algún día tenía que jugar como él, si es posible superarlo, y gracias a Dios se me dio la oportunidad”.

Con una experiencia de 10 años en la liga colombiana de fútbol de salón en 5 diferentes equipos, donde ha sido campeón en tres ocasiones.

En este año disputó la final con su club, en la que lamentablemente perdieron la final, encuentro que no pudo disputar Méndez, por haber sufrido una fractura de peroné en el encuentro de semifinales.

“Considero que la disciplina deber ser primordial para un futbolista, yo desde muy pequeño he sido un jugador humilde, porque sé de dónde vengo, soy de un barrio y sigo aquí, ya que pienso que la humildad no se puede perder.

Bastante me ayudó en mi carrera portarme bien, ser un jugador profesional no es tan fácil como la gente lo piensa, ya que uno deja muchas cosas a un lado, momentos en los que uno quisiera también divertirse y disfrutar, lamentablemente no se puede, porque hay que dar el ejemplo y luchar por el deporte que uno quiere”. Afirmó Méndez, quien aconseja a los pequeños de su amado barrio “La Cabrera” y les dice que cuando él creció tenía una cancha en la cual entrenar, lastimosamente ahora no la tienen, pero trata de animarlos y darles consejos ya que estos momentos difíciles él también los pasó, pero nunca les permite que bajen la cabeza, y es que los pequeños le preguntaron qué deben hacer para ser como él hoy en día y las palabras del “Mágico” son:

“Hay que trabajar con mucho esfuerzo y dedicación, superar todas las adversidades, y mucha disciplina y con respecto a la cancha, espero que el Gobierno les ayude lo más pronto posible, porque aquí hay talento y de sobra.

Otro vinotinto surgido de esta gran cantera que es el barrio “La Cabrera” es Marcos Colina, quien también hace vida profesional en Colombia, pero anteriormente en el 2006 jugó con Astros de Aragua, para que posteriormente después de un largo camino llegara a la selección Vinotinto.

Un jugador muy táctico, que aporta también en aspectos defensivos que considera su mejor habilidad la velocidad.

“A los pequeños les aconsejo que tengan mucha disciplina y humildad, que sigan el ejemplo de Carlos y el mío, que damos el todo por el todo y trabajamos duro por nuestros sueños, que sacrifiquen un poco de su tiempo, que si uno hace el esfuerzo bajo un proceso de formación y sigue consejos de los entrenadores llegarán a su meta”.

Colina, afirma que es un gran honor ser amigo y jugar con el “10” de la selección.

“El fuerte de Carlos en lo individual, confío en él y lo impulso a que se haga cargo del equipo en la ofensiva que yo estaré apoyándolo desde la defensiva, es un jugador que puede marcar la diferencia en cualquier partido”.

Resaltando el trabajo de equipo con un aspecto muy importante ya que hay días en el que al jugador no le salen las cosas bien, y es ahí donde tu compañero te puede decir en qué estás fallando y aconsejarte para mejorar y así beneficiar al equipo.

“Mis metas a corto plazo es la Copa en Colombia, y a largo plazo mi meta, aunque sea ambiciosa es ser campeón mundial con Venezuela, ya que hemos luchado mucho y hemos quedado subcampeón mundial, subcampeón sudamericano y sueño con levantar ese trofeo con mi selección en 2019”.

Uno de los principales artífices de la formación de estos talentos es Carlos Méndez, padre, quien ya lleva más de 30 años formando futbolistas desde temprana edad, y así colabora con la sociedad alejándolos del vicio en la calle mediante el deporte

“Le hago un llamado a nuestro Presidente, para que implemente una gran ayuda a todos los dirigentes deportivos a nivel nacional para que en nuestro país funcione el deporte como debe ser.

A cada dirigente deportivo, un sueldo para que se dedique a esto como un trabajo digno, ya que hay muchas comunidades que no tienen dirigente deportivo y muchísimos niños y adolescentes están perdiéndose en los malos vicios, en las drogas y en la delincuencia, en nuestras manos está que en vez de eso se dediquen al deporte.

También le hacemos un llamado a nuestro alcalde Pedro Bastidas, que en su primer periodo atendió mucho al deporte, pero ahora abandonó esa área, por lo menos a Unión Cabrera. Esperamos también que este año se reactive la Liga Municipal”.

El talento que desbordan estos pequeños que están siendo formados en esta comunidad, llenan de entusiasmo al que los ve y nos damos cuenta que sí hay talento, que si se apoya y se lleva por el buen camino, seremos en el futuro una potencia del fútbol mundial.

ÁNGEL MARÍN | elsiglo

fotos | JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ

elsiglocomve elsiglotv