Vecinos de La Candelaria esperan el plan de asfaltado

Un recorrido por las principales calles de La Candelaria dio cuenta de que las mismas están mostrando un deterioro en su capa asfáltica, por tal razón, varios residentes de este urbanismo, enclavado en el municipio Mario Briceño Iragorry, aportaron su opinión con respecto a esta situación.

“Estas calles de La Candelaria siempre han estado así, las arreglan a destiempo, los mismos vecinos tratan de arreglar esto, rellenan, tapan, porque los que pasan por aquí son ellos, y con el fin de medio acomodarlas les echan cemento, pero éste no dura y se cae al poco tiempo”, comentó Félix Pérez.

Señaló que los planes de asfaltado aún no han pasado por esta comunidad, “sin embargo, hay que darle un voto de confianza al recién elegido alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry, Brullerby Suárez”.

Se pudo conocer que una de las calles más deterioradas es la Bolívar cruce con Federación.

Otra consultada por el estado de las vías fue Nelly Avendaño, quien dijo, “esto tiene tiempísimo así, por aquí corren aguas limpias y a veces de cloacas. Tengo 47 años viviendo en La Candelaria, pero de verdad que tienen tiempo que no arreglan esto”, dijo Avendaño.

“Tengo entendido que ahorita viene un plan de asfaltado y bacheo en este municipio y eso es lo que nos han comunicado y lo que he oído por televisión, también lo ha comunicado el alcalde Brullerby de que viene un plan de asfaltado de las calles, porque la verdad que lo necesitamos”, indicó Carmen Cabeza.

Manifestó por otra parte que otra zona de MBI que está afectada es Caña de Azúcar, “eso es horrible las calles como están, pero el Alcalde está consciente de eso y también está aprobado por el Gobernador, porque él nos lo informó sobre ese plan de bacheo”, dijo Cabeza.

Con relación a la basura, expresó que “con ese tema creo que también es falta de conciencia ciudadana, porque es falta de nosotros que no nos preocupamos de hacerle mantenimiento a las áreas verdes, en los espacios donde vivimos, porque las áreas verdes que rodean el bloque tenemos que mantenerlas aseadas.

También es falta de cultura, porque sacan la basura sin esperar el día que le corresponde”, dijo.

Otro residente de La Candelaria aseguró que las calles están deteriorándose por los frecuentes botes de agua, “ya usted ve cómo están estas calles, con huecos, aguas blancas botándose en cualquier cantidad de tiempo, y debido a eso es que se formaron esos huecos.

Esta calle la han reparado varias veces, pero siempre están dañándose de forma permanente porque las aguas blancas provienen de la parte de arriba de la calle principal y se van por las dos cunetas, que se han reducido un poquito porque no está lloviendo, pero el resultado de la época lluviosa son esos huecos que se formaron y dañaron la capa asfáltica”, indicó Carlos Vásquez.

Asimismo, advirtió que la alcantarilla principal se está hundiendo, “y se va a terminar de dañar si no la atienden a tiempo. De la iluminación no nos podemos quejar porque está bien, pero los huecos sí son continuos, no se han reparado por completo, uno que otro bacheo es que han hecho este año y el pasado, pero vamos de mal en peor”, indicó.

Por último, hizo un llamado a las autoridades “y a quienes les competa esto, para que tomen cartas en el asunto, porque cada día es peor y es mayor la reparación que tendrán que hacer, pues si se corrigen las fallas desde el origen no se pierden los trabajos de mantenimiento”, concluyó para finalizar Vásquez.

YANIRA CEDEÑO | elsiglo

fotos | JUAN CARLOS BENÍTEZ

elsiglocomve elsiglotv