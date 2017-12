Sam Smith: Estoy harto de los hombres que no sueltan una lágrima

Luego del lanzamiento de su esperado segundo disco de estudio, The Thrill of it All (2017), Sam Smith emprenderá el próximo año una nueva gira mundial para promocionar el nuevo trabajo que destaca por sus letras sobre lamentos sentimentales.

“Soy una persona vulnerable y me parece que eso es algo que el mundo necesita ahora mismo. De hecho, estoy harto de los hombres que no sueltan una lágrima y que rehúsan mostrar sus emociones”, indica el ganador de cuatro premios Grammy que despuntó en la escena musical con su álbum In The Lonely Hour (2014).

Especialmente por sus composiciones más desgarradas y su voz fina, Smith ha sido comparado con su compatriota Adele, después de obtener (como ella) un Oscar de la Academia de Hollywood por el tema central de la película Spectre (2015) de James Bond.

“Soy un gran fan suyo y entiendo de dónde viene la idea. Ella es increíble y si tuviese una pequeña parte de su éxito, viviría un sueño, pero estoy un poco agotado de la comparación. He hecho mucho por tener mi propia voz”, indica Smith, quien nació en Londres en 1992.

The Thrill of it All es un canto a la vulnerabilidad humana que incluye su reivindicación como símbolo de la comunidad homosexual. “Siento esa responsabilidad porque la tengo. Cualquier miembro de la comunidad LGTB que está fuera del armario debe mostrarse orgulloso de ello para servir de inspiración a otros que viven en la mitad de ninguna parte y que quizá no encuentran el apoyo necesario. Hay que hablar tan alto como podamos para que también se sientan libres”, señaló.

El mismísimo Elton John le aconsejó que se enfocara en su faceta como intérprete y, con más fuerza y experiencia, arrancará el 20 de marzo en Sheffield (Reino Unido) su nueva gira.

Fuente: El Nacional