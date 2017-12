Habitantes de Magdaleno protestaron por falta de servicios básicos

Los habitantes pertenecientes a la población de Magdaleno, ubicada en el municipio Zamora, protestaron la mañana de este jueves debido a que consideran que las autoridades gubernamentales tienen descuidada a la comunidad en lo que respecta a los servicios básicos y la distribución de alimentos.

Coreando consignas, los vecinos se concentraron en el sector Vista Lago, parte alta, exigiendo respuesta inmediata a los problemas de falta de agua potable, gas doméstico, recolección de desechos sólidos, fallas de electricidad e ineficiencia de los CLAP.

Al respecto, Yeinis Tovar manifestó que “lo que sucede es que no nos prestan los servicios como debe ser, el aseo no pasa a recoger la basura, tenemos meses sin el suministro de agua y a ello se le suma que no nos llega la comida como debe ser a los comercios”.

Prosiguió diciendo que es la primera vez que realizan una protesta en las calles del pueblo, sin embargo, sostuvo que aún los entes municipales no resuelven los problemas que desde su óptica los tiene cansados.

En este sentido, expresó que “el señor alcalde siempre dice que va a solventar la situación, pero después que ganan las elecciones se olvidan de las promesas que les hacen a los lugareños más necesitados”.

Igualmente, Elvis Gil explicó que la decisión de protestar se tomó porque a su juicio “tenemos muchos meses sin recibir alimentos, es un asunto serio que nos afecta directamente porque se trata de la comida que tenemos que darles a nuestros hijos”.

Asimismo, expuso que la condición de los infantes es preocupante, debido a que por la falta de comida muchos de ellos actualmente están presentando problemas de desnutrición.

Con respecto a la falta del vital líquido, detalló que “son cinco años que tenemos con esta problemática, no es fácil estar comprando siempre botellones a 7 mil bolívares o pagando un cisterna, porque para nadie es un secreto que el sueldo de un asalariado no alcanza para abastecer todas las necesidades”.

De igual forma, exigió a las autoridades competentes que se apersonen responsablemente en la comunidad de Magdaleno, puesto que desde su perspectiva sienten que están siendo desplazados.

Mientras que María Valera puntualizó que “existen muchos líderes de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción y jefes de calle que dependen de nosotros y nos tienen en una guachafita, haciendo que perdamos credibilidad”.

JANINE OJEDA | elsiglo

fotos | MERWIN VALIENTE

