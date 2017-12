Guillermo Moscoso: “Estoy en el mejor momento de mi carrera”

Los Tigres de Aragua han tenido una temporada de altibajos, para nadie es un secreto que fueron la peor ofensiva de todo el campeonato y que deben su clasificación a dos puntos importantes: El gran arranque de temporada y el picheo. Una herramienta que va tomando fuerza día a día en las gerencias para armar a los equipos de cara a las nuevas temporadas, esta vez la gerencia bengalí tuvo un gran acierto al hacer un cambio con los Leones del Caracas al enviar a la capital al mejor prospecto de las Grandes Ligas, como lo es Gleyber Torres, por dos lanzadores que han sido bastiones importantes para el cuerpo de lanzadores a disposición del mánager Buddy Bailey.

Muchas fueron las críticas de los fanáticos tigreros cuando se anunció ese cambio, pero hoy en día están totalmente satisfechos por esa transacción, en la que trajo al principal candidato a Lanzador del Año, Guillermo Moscoso.

“Fue una de mis metas empezar con el equipo desde el primer día, dando todo de mí y ayudar al equipo para llegar al primer objetivo, que era la clasificación, de verdad que estoy muy contento de estar con un cuerpo de picheo en el que todos han hecho el trabajo”, afirmó Moscoso resaltando el buen ambiente que se vive en el Club House aragüeño.

La mejor temporada de su carrera nos hace preguntarnos en qué ha trabajado Moscoso para tener los números con los que cuenta en esta temporada, pero afirma que ha sido la misma de todos los años, aunque con más trabajo, ya que es agente libre en el béisbol organizado, a donde quiere volver, dándole también mucha importancia a la preparación psicológica y mental, que aunque no se crea, es muy importante en el desarrollo de la temporada.

“Hay interés en mí, nada confirmado, pero tres organizaciones de Grandes Ligas han preguntado por mí, gracias a la temporada que estoy teniendo, esperaré hasta enero para que con mi agente tomemos la mejor decisión profesional para mí, pero mi meta es regresar al mejor béisbol del mundo”. Ya con 34 años de edad, tuvo 5 temporadas en las mayores donde vistió los uniformes de Oakland, Texas, Colorado y San Francisco, donde dejó récord vitalicio de 13-14, con 4.28 de efectividad.

“Estaré hasta donde el equipo llegue”, fue un mensaje de Guillermo, quien está desde el principio de la temporada y anhela conseguir su primer anillo con los Tigres de Aragua. Con respecto a contar ahora con una leyenda del picheo tigrero como lo es Víctor Moreno como Coach de Picheo, lo que considera muy importante, ya que lo conoce desde hace años, cuando se enfrentaban, así que ya conoce su mecánica de picheo, algo que utiliza él para hacerlo un mejor lanzador.

“La llegada de Víctor ha sido positiva, ya que ha aportado la experiencia y buenos consejos que mis compañeros y yo recibimos con mucho gusto”. El pasado miércoles acabó su mejor campaña regular de toda su carrera, dejando récord de 5-2, y una maravillosa efectividad de 2.05, con 42 ponches en 70.1 entradas lanzadas, números que lo convertirán en el “As” de la rotación felina de cara a los Playoffs.

La pasantía por Japón muchos la consideran como un retroceso en su carrera, pero para Moscoso fue muy importante, a pesar que también fue fuerte a nivel personal. “La pasantía por la liga nipona me aportó mucha experiencia, ya que me hice mejor lanzador como mis envíos quebrados, aunque a nivel personal era muy difícil ya que habían pocas personas con las que me podía comunicar, pero de resto es una gran experiencia en mi carrera”.

Para su nueva fanaticada aragüeña les deja un mensaje de agradecimiento por el apoyo y invita a los niños a esforzarse al máximo por su meta. “Si quieren ser peloteros lo tienen que luchar con el corazón, poniendo esfuerzo al máximo para lograr la meta, pero sin perder la humildad, ya que es un valor muy importante para todos los seres humanos”, Moscoso considera que está en el mejor momento de su carrera y que espera reafirmarlo con el campeonato con el conjunto aragüeño.

ÁNGEL MARÍN| elsiglo

fotos | JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ

