¡HQ Trivia ya tiene fecha de lanzamiento en Android!

La llegada de HQ Trivia a Android puede suponer un antes y un después en los juegos móviles en lo que a concurrentes y usuarios simultáneos se refiere. Parece que, bajo una premisa muy sencilla, HQ Trivia ha sido capaz de encontrar un hueco de mercado que mezcla el concurso televisivo con premios en metálico, el espectaculo y el enorme parque de terminales móviles.

Android update: we’re in limited beta as of Christmas Day & are working quickly on patches, so we can continue to roll it out to more testers throughout the week. Our goal is to make it available to ALL by Jan. 1.

Pre-register for updates: https://t.co/h47yTsixNJ

— HQ Trivia (@hqtrivia) December 26, 2017