¡Los 30 mejores discos musicales de 2017!

La cadena Los 40 Principales realizó este año su tradicional lista con los discos que causaron impacto en la sociedad en 2017. Varios artistas impactaron con sus primeros trabajos, mientras que algunos, que ya tenían una temática fija, cambiaron de rumbo.

Para seleccionar los mejores álbumes, varios redactores y DJs de Los 40 hicieron votaciones y aseguran que a pesar de la variedad de gustos entre ellos, hay álbumes en los que inevitablemente coinciden.

Lea tajmbién: Ricky Martin demostró sus dotes de bailarín

A continuación la lista de los mejores 30 discos:

1) Sia – Everyday is Christmas

2) Leiva – Monstruos

3) Miley Cyrus – Younger Now

4) Sam Smith – The thrill of it all

5) Khalid – American teen

6) Calvin Harris – Funk Wav Bounces Vol 1

7) C.Tangana – Ídolo

8) Drake – More life

9) Sidecars – Cuestión de gravedad

10) Dua Lipa – New rules

11) Imagine Dragons – Evolve

12) Rosalía – Los Ángeles

13) Kygo – Kids in Love

14) BSO – La la land

15) Lana del Rey – Lust for life

16) L.A – Kings of beasts

17) The Chainsmokers – Memories…do not open

18) Pablo Alborán – Prometo

19) P!nk – Beautiful trauma

20) Rag’N’Bone – Human

21) Rayden – Antónimo

22) Shakira – El Dorado

23) Taylor Swift – Reputation

24) The Weeknd – Starboy

25) The XX – I see you

26) Harry Styles – Harry Styles

27) Vetusta Morla – Mismo sitio, distinto lugar

28) Lorde – Melodrana

29) Ed Sheeran – Divide

30) Bruno Mars – 24K Magic

Fuente: El Nacional