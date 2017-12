Herrera: Este 2017 batió record en lo negativo en la economía

La noche de este miércoles, el programa televisivo Reporte Estelar, estuvo dedicado a la economía, cómo ha estado en este año y sus proyecciones para el 2018.

Tamara Herrera, economista, resaltó que “este 2017 es un año que batió record en lo negativo de los resultados, siempre pensábamos que el 2015 era malo, el 2016 era un año histórico (…) como un año que se hizo abierto a las penurias, y en el 2017 todo eso se ha acentuado.

De igual modo, Herrera indicó que “el gobierno no reporta la inflación, no reporta los flujos de divisas (…) no reporta nada (…) este año tenemos un nuevo record inflacionario y hemos entrado en una frontera que se califica como hiperinflación”.

Asimismo, Herrera señaló que “lo que hay que hacer es construir para crecer (…) el Estado está metido en todo (…) y no se da abasto para hacerlo ni siquiera eficazmente, no se puede hacer y empiezan todas esas torpezas a acumularse”.

De igual manera, Herrera dijo que “el daño que se ha producido a lo largo de todos estos años por el error de diseño y gerencial de la industria petrolera”.

Por otro lado, la economista aseguró que “no es que lo hemos hecho mal todo, ustedes informan en lo posible, pero a demás por diseño y por ley y estructura hay una responsabilidad máxima que es del gobierno”, al informar de la responsabilidad de la profesionalización del individuo como ente social.

