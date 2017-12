La venezolana Robeilys Peinado voló alto en 2017

De la tierra al cielo, recorrido imparable para la atleta venezolana Robeilys Peinado, quien luego de la decepción de no estar en Río 2016 por una lesión en su mano , consiguió durante el presente calendario importantes actuaciones que le permitieron pasar el sabor amargo y ‘peinar’ la gloria dentro del salto con garrocha, su especialidad.

La lesión la marginaría incluso de poder realizar actividades cotidianas como agarrar un teléfono durante seis meses, pero quedó en su capacidad para reponerse y obtener durante el 2017 glorias que quedarán en la historia del deporte nacional.

La caraqueña se colgó la medalla de Bronce en el Mundial de Atletismo celebrado en Londres durante el pasado mes de agosto tras alcanzar 4.65 metros. Allí permitió ver por primera vez a la bandera venezolana en un podio dentro de estas lides.

“No estaba preparada para conseguir una medalla. Me llevó mucho tiempo creer que lo había logrado. Mi entrenador me decía que era tercera y no me lo creía, hasta que lo vi en la pantalla. No me lo esperaba. Estoy igual de sorprendida que todos, esto no entraba en mis planes”, comentaría tras realizar la hazaña.

De igual forma en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta, realizados el pasado mes de noviembre revalidaría su título obtenido en 2013 cuando se elevaría a 4.20 metros en su salto y comandar el certamen.

“Me sentí muy bien, pero tenía un poco de nervios porque es una responsabilidad muy grande venir a los bolivarianos después de ganar una medalla mundial, porque uno siente poco de presión. Pero estoy contenta porque el objetivo era darle la medalla de oro a Venezuela y se cumplió”, declararía luego de repetir la medalla de oro en este torneo.

También participó en los Juegos Universitarios, celebrados a principios de este mes en Barquisimeto, otra presea dorada, la primera en esta competencia que significó su debut en la misma y además, competir en su país luego de un tiempo.

“Estoy muy contenta ya que llevo dos semestres en la Universidad Deportiva del Sur, estudiando educación física. Me siento feliz de venir nuevamente a competir después de mucho tiempo en mi país. Tengo en planes viajar a Polonia en el mes de enero o febrero para regresar a mi base de entrenamientos”, destacaría en una entrevista quien cumplió 20 años el pasado 26 de noviembre.

Entrenó duro para volver a la élite y ratificó las expectativas que siempre han tenido de ella, gracias al trabajo, dedicación y esfuerzo, el 2018 sigue proyectándose alto para quien con la garrocha llega a niveles impensados.

Fuente: Meridiano

elsiglocomve elsiglotv