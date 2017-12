Leobaldo Piña: “Deseaba que me llegara el turno”

En los últimos años del béisbol venezolano Gregory Infante, cerrojo de Tiburones de La Guaira, había demostrado su capacidad para colgarle el candado a los partidos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, sin dar mayor posibilidad a sus rivales, sin embargo, no todas las veces tendrán el mismo final y en la jornada de este martes el infield de Leones del Caracas Leobaldo Piña rompió esa teoría.

El joven, alineado como noveno y defensor de la ‘esquina caliente’, con la ‘última oportunidad del Caracas para remontar’, cuenta de dos bolas y dos strikes, en situación de tres en base y dos outs, marcador en contra de cuatro carreras por tres, conectó un triple que trajo a todo el mundo hasta el plato y voltearía la papeleta en favor de la tropa selvática, que después obtendría el triunfo 34 en la actual zafra.

Pudo sorprender a muchos, menos al propio Piña, quien expresó al departamento de prensa melenudo sus ganas de ser el que definiera el compromiso: “Me sentía bien, estaba motivado con los muchachos que me apoyaban. Deseaba que me llegara el turno, gracias a Dios llegó y pude responder”.

Para poder descifrar al ‘meteórico’ de Guarenas, era importante dar algún consejo para el debutante, y nada mejor que uno otorgado por Wilfredo Tovar, de los bateadores más consistentes dentro del conjunto capitalino, el cuál le diría, según se escuchó en la transmisión de televisión: “Tiene buen repertorio. Cuídate”. A lo que el prospecto perteneciente a Cardenales de San Luis comentaría: “Me dijo que estaba enfrentando a Infante, que me fajara con él que no era cualquier pitcher y salieron las cosas bien. Fue una emoción grande, no la voy a olvidar”.

Pese a que no vivía su mejor momento (ligaba para .185 antes de la jornada y no remolcaba carreras desde el 11 de diciembre, el día de su debut, donde conectó cuadrangular al primer turno), supo que su oportunidad de responder estaba cerca: “Caí en un slump, eso está en el béisbol, pero este deporte siempre te da oportunidades y uno sale de eso trabajando”, destacó el jugador de cuadro.

En el cotejo también se conoció la contratación del jardinero dominicano César Puello (.210, tres dobles y cuatro anotadas con Toros del Este de su país, experiencia en las mayores durante 2017 con Rays de Tampa Bay), que regresa a la manada tras participar en dos choques en la temporada anterior y del antesalista, también quisqueyano, Carlos Franco, que de igual forma proviene de los astados y ligó 15 petardos, dos biangulares, un estacazo y nueve remolcadas en 33 choques. También conoce la LVBP pues jugó en la postemporada pasada con Tigres de Aragua.

Con la victoria los avileños se acercaron a juego y medio del segundo lugar, que ostenta Navegantes del Magallanes, el cual enfrentará este miércoles en casa con la posibilidad de acosarle aún más y evitar el ‘zapatero’ del buque. Contará con transmisión de Meridiano Televisión a partir de las 6:00 PM en vivo y directo.

Fuente: Meridiano

