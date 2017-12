A esto se le denomina “agresión tierna”, lo que explica que cada persona tiene distintas maneras de demostrar nuestro afecto hacia una persona. Así que entérate porqué te dan ganas de morderlo constantemente.



Esto no tiene nada que ver con el fetichismo y comportamientos sexuales anormales si no con la ansiedad que te genera el tener a esa persona que tanto quieres cerca.

También puedes leer: Sin Tabú: Conoce lo que es la felación y otras prácticas de sexo oral

Un estudio realizado por la Universidad de Denver revela que es común este tipo de agresiones sobre todo cuando se trata de una pareja antes de casarse.

No tiene nada que ver con la agresión como tal en la relación de pareja si no más bien es una forma de demostrar cariño hacia tu pareja, siempre y cuando no le generes dolor físico.

También puedes leer: Checa esta viagra natural, necesitas sólo dos ingredientes

Esta es la razón de por qué te dan ganas de morder tu pareja y no tiene nada que ver con agredirlo físicamente ni causarle daño.

Fuente: Bienestar180

Maracay, Aragua, Venezuela, elsiglo, elsiglocomve, periódico, noticias,sexy, mordidas, sexualidad