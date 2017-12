La escasez de medicamentos es una realidad de la cual ningún aragüeño puede escapar, tal es el caso de los padres en el municipio Santiago Mariño, quienes debido a esta situación deben visitar diferentes farmacias de la entidad para poder obtener algún medicamento para los pequeños del hogar.

Durante un recorrido de nuestro equipo reporteril se pudo constatar que en los diferentes establecimientos del municipio no se consigue ningún tipo de antibióticos para niños, sin embargo, las farmacias sí cuentan con medicamentos para la fiebre, congestión nasal y dolor.

Al respecto, Alfredo Lannace, encargado de una farmacia, detalló que desde hace mucho tiempo no llega ningún tipo de estos tratamientos, “debido a la ausencia de estos medicamentos nos hemos visto en la necesidad de transformar los remedios para adultos y adaptarlos al uso pediátrico”, asimismo, manifestó que desde hace un año no llega ningún medicamento para la tiroides y psicotrópicos, y en la actualidad escasean productos como antihipertensivos, diabetes y antialérgicos.

Mientras que Gladis Jaspe señaló que en el establecimiento donde labora no cuentan con medicamentos suficientes para lo que queda de año, “por ahora no contamos con mercancía suficiente, puede ser que nos despachen, pero no estamos seguros de eso, no tenemos variedad y debemos vender otro tipo de producto para poder mantener las ventas”.

Finalmente, es importante mencionar que los altos precios de los medicamentos agrava de manera considerable la problemática, muchos usuarios deben gastar más de 3 millones de bolívares para comprar todos los medicamentos de una receta médica y a su vez se ven en la necesidad de recorrer diferentes establecimientos en busca de los mismos.

MÓNICA GOITIA (pasante) | elsiglo

foto | RAFAEL SALGUERO

