El Chelsea tuvo una victoria con acento español

El partido tenía los roles definidos ya desde los primeros minutos. La pelota para el Chelsea. El desgaste para el Brighton. Sin embargo, los de Conte no encontraban el hueco para adelantarse. La zaga rival se mostraba muy sólida, mientras que los “blues” sufrían el hecho de no poder correr. El cuadro local dominaba de manera insistente, pero no generaba demasiado peligro.