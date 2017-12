Sé libre y habla con tu pareja de las fantasías que deseas

Todo mundo tiene fantasías sexuales, y es algo completamente normal tener ganas de hacer algo un poco más cochinón, además de que al cumplir tus fantasías ambos se ponen creativos, se divierten y sobre todo, ¡lo gozan!

La exploración de las fantasías aumenta la intimidad, mejoran la relación y hacen que tus orgasmos sean más intensos.

1.- Examina a tu pareja. Puede ser que tu pareja pegue el grito y se asuste cuando le propongas las cosas sucias que tienes en mente, entonces tu primer obstáculo a vencer será el miedo al rechazo, pero primero checa a ver si tu chico o chica tendría la disposición de seguirte el juego.

2.- Respeta. Puede ser que te diga no, siempre será importante tomar en cuenta y respetar la decisión del otro. Si pasa eso, no te desanimes, no vayas a buscar satisfacer tus deseos con otra persona, mejor intenta otras cosas.

3.- Baja la intensidad. Si te dice que no o estás seguro de que te va a decir que no, proponle cosas parecidas, pero más light, comienza con cosas pequeñas, ya después irás escalando a un nivel más pro, quizá en un futuro próximo ambos estén haciendo locuras que ni siquiera te pasaron por la mente.

4.- Encuentra el momento indicado para hablar. Quizá estés calenturiento(a) y tengas muchas ganas, pero es mejor esperar el momento propicio, dile que deseas hablarle de algo importante y espera hasta la noche, cuando estén solitos y nadie los interrumpa, ¡quién sabe!, igual y te dice: “¡pues como vas, que pa`luego es tarde!

5.- Abran su mente. Necesitan estar abiertos al diálogo, escucha lo que dice tu pareja y pídele que intente tener una mente abierta, hazlo tú también. Dile a tu chica o chico que dejen los tabúes fuera y que intente probar experiencias nuevas.

6.- Involucra a tu pareja. No le hagas ver que sólo se trata de tus pensamientos retorcidos, más bien incluye a tu pareja en la experiencia, dile que le ponga más sabor al asunto, que se meta en su papel y disfruten juntos.

7.- Si hay problema interrumpe. Si ves que se enoja o se pone mal interrumpe y termina con la discusión, no te conviene pelear, si lo haces dile adiós a tus fantasías. Procura ser respetuoso y busca la forma de que el placer sea mutuo.

Si tu pareja dice que sí ¡ya la hiciste! Comienza poco a poco, no quieras atragantarte cuando te den el sí, ve cumpliendo tus fantasías paulatinamente y procura ir poniendo en práctica lo que te propongas. Ve despacio, tu pareja accedió, pero planea las cosas bien y con tiempo para que tengas éxito, tómate tu tiempo para construir una rica y deliciosa fantasía.

Fuente:IdeasQueAyudan

elsiglocomve elsiglotv