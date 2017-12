Pingüino saltarín que protagonizó la felicitación más viral de Navidad

La entidad, dirigida por la Real Sociedad Escocesa de Zoología, comentó en un tuit que parecía que alguien, en referencia al animal, no podía contener su emoción en la mañana del 25 de diciembre.

Su mensaje ha recibido alabanzas y críticas a partes iguales, ya que ha habido seguidores que han aplaudido la original felicitación navideña mientras otros denunciaban que el emocionado pingüino permaneciera encerrado y no en libertad.

Looks like no one can contain their excitement on Christmas morning!

From all of us here at Edinburgh Zoo we hope you have a very #MerryChristmas.#HoppingMadRockhopper pic.twitter.com/dqydnIRmYW

— Edinburgh Zoo (@EdinburghZoo) December 25, 2017