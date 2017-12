LeBron molesto por tener que jugar en Navidad

Este lunes se jugó el partido de Navidad entre los Cleveland Cavaliers y los Golden State Warriors, últimos finalistas de la NBA, hecho que ha sido criticado por LeBron James al jugar en una fecha especial.

La estrella de los Cleveland Cavaliers escribió en su cuenta oficial de twitter, “¡Estar lejos de mi familia en Navidad por trabajo es lo peor! Amo lo que hago y no lo cambiaría por nada del mundo, ¡pero no cambia el hecho de cómo me siento en este momento!”.

Este nuevo calendario hace muy atractivo los juegos de la NBA en estas fechas que hay poco deporte por las fiestas, además de las grandes adicciones económicas que recibe la NBA por ese tipo de partidos, pero los jugadores han criticado enormemente esto y “El Rey” no fue la excepción.

ÁNGEL MARÍN | elsiglo

