La expectativa antes de tener sexo supera a la realidad o viceversa, pues solo tenemos una idea vaga por comentarios de amigos o por que vimos alguna película erótica o de esas bien porno que tanto disfrutamos. Es así como llegamos a esta nota titulada las 7 cosas que no se pueden explicar en el sexo hasta que se viven.

Si ya las has experimentado seguramente se te dibujara una sonrisa pícara en tu cara y si aún no lo has hecho te darás una idea más completa de que se siente y hasta como explicarla. El sexo siempre ha sido un tema difícil de explicar pues esta lleno de preguntas que no podrás responder hasta que lo vives.

Como duele. Habrás escuchado que en tu primera relación sexual tanto a hombres como a mujeres les duele y como es una parte muy sensible tú piensas que es un dolor muy intenso. Falso si duele como si fuera una cortada, pero después ese pequeño dolor se convierte en placer.

También te puede doler si tienes una infección o no hay la suficiente lubricación, pero igual pasa el dolor y empieza el goce.

Como se siente un orgasmo. Habrás escuchado o tendrás la idea de que un orgasmo es una sensación muy placentera donde ves hasta fuegos artificiales y tocas las nubes, lo cierto es que muchas veces ni cuenta te das que lo tuviste y otras si sentirás un placer diferente, algo que nunca has sentido.

Como es un trió. Experimentar un trió es una de las fantasías más añoradas, te imaginas horas y horas de placer, en realidad el tener un trío es diferente te dará apena, vergüenza y hasta miedo, puede que ni siquiera se de esta fantasía. O bien será lo mejor que te pudo haber pasado si es que todo sale bien.

Sexo anal. Si dolor eso es lo primero que piensas, si eres mujer u hombre ya no se sabe, y si el ano no es un orifico de entrada, sino de salida, pero también tiene terminaciones nerviosas que provocan placer.

El sexo anal es incómodo, doloroso pero muy excitante, si se hace como se debe lo podrás disfrutar, si lo haces al aventón será una experiencia que nunca querrás repetir.

El sabor de los fluidos sexuales. El sexo oral es de las cosas más practicadas en el sexo, lo que no te imaginas y te explicases cual es el sabor de los fluidos que libera la vagina o el pene, que en realidad no tienen un sabor agradable.

Después de probarlos ya te das una idea y lo puede relacionar con algún sabor que se te haga parecido. es ahí donde nos preguntamos ¿Dónde o que cosas has estado probando?

Se hace ejercicio y se tonifican los músculos. Es difícil pensar que haciendo algo tan rico y teóricamente fácil, puedas ejercitar tu cuerpo, pero al momento de las sacudidas, manoseos y de las diferentes posiciones veras que pones a todo tu cuerpo a trabajar y con la práctica continua verás los resultados.

Estas son solo 7 de las cosas que no se pueden explicar en el sexo hasta que se viven, pero tu y yo sabemos que hay más muchas más que podrás explicarte cuando las pruebes y convertirte en todo un master sex.

Fuente: IdeasQueAyudan

