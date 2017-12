Trabajadores Petroleros: El 80 por ciento de las refinerías en el país están paralizadas

Iván Freites, secretario general del sindicato de Trabajadores Petroleros, informó este viernes 22 de diciembre que el 80% de las refinerías en el país están paralizadas.

“Venimos denunciando desde 2005 las condiciones de las refinerías. Personeros del Gobierno vieron que importar era un buen negocio para sus bolsillos”.

Indicó que “no hay lubricante, ni gasolina en Venezuela. La gasolina 95 está presentando problemas”.

“No estamos produciendo ningún combustible. Apenas, si acaso, 50 mil barriles diarios en Amuay y de 65 octanos. La gasolina está saliendo oscura porque está fue de las especificaciones necesarias. No es ni de 87 octanos. 200 mil barriles de gasolina es el consumo nacional y las refinerías están prácticamente paralizadas en su totalidad”.

Denunció que los trabajadores de los taladros no se están alimentando bien.

“Dentro de un taladro tuvieron que bajar 12 trabajadores desnutridos porque ni siquiera están comiendo bien. Los trabajadores han perdido alrededor de 12 kilos. Eso no es culpa de ningún imperio sino de los planes de Maduro”.

Fuente: Globovisión