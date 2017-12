Director de Star Wars: The Last Jedi respondió a críticas de los fans

Star Wars: Los últimos Jedi se está transformando en una de las producciones cinematográficas más vistas, comentadas, amadas y odiadas del año.

Si bien la prensa especializada de Estados Unidos ha elogiado el trabajo escrito y dirigido por el cineasta Rian Johnson, parte de los fans de la saga creada hace más de 40 años por George Lucas ha sido más crítica con el episodio VIII de la historia.

Esta vez Johnson tomó la palabra y a través de su cuenta de Twitter contestó a los fanáticos que han expresado su desagrado con la cinta protagonizada por Mark Hamill, Daisy Ridley y la fallecida Carrie Fisher.

“El objetivo nunca es dividir o enfadar a la gente, pero creo que los debates que están teniendo lugar tenían que ocurrir en algún momento si ‘Star Wars’ crece, avanza y se mantiene viva”, tuiteó el realizador.

Aunque varios críticos de cine valoraron la nueva entrega del filme , algunos giros de la película provocaron el disgusto de algunos fanáticos. Por ejemplo, algunos no estuvieron de acuerdo con el desarrollo de personajes centrales como Luke Skywalker.

“Soy plenamente consciente de que los fans son apasionados y se preocupan mucho por lo que les gusta. A veces se preocupan muy violentamente conmigo en Twitter, pero lo hacen porque aman ‘Star Wars’ y se sienten dolidos cuando esperan algo específico y ese algo no llega. Eso siempre duele, así que no me tomo las críticas de forma personal”, sumó Johnson.

El Episodio VIII continúa con la historia de Star Wars: El despertar de la fuerza, estrenada en 2015 y dirigida por J.J. Abrams.

Fuente: El Nacional