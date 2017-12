Comerciantes del Terminal de Maracay reportan bajas en las ventas

Comerciantes del Terminal de Maracay se las ven difícil con las ventas este diciembre, en comparación con años anteriores, donde a mitad de mes ya recuperaban la inversión de la mercancía, pero esta nueva época no ha sido igual, ya que sus ventas han bajado notoriamente a causa de la falta de efectivo y la situación que vive el país.

Al respecto, Kelly Herrera, comerciante, señaló que las ventas se han mantenido bajas todo el año, “nada comparado al año pasado, donde hubo más movimiento en el Terminal, lo que nos dio una mejor venta, pero ahora nada, hemos optado nosotras mismas en hacer muñecos de trapo para brindarles un poco más de economía a los clientes y al mismo tiempo mejorar la venta”.

Asimismo, Herrera indicó que en comparación con otros comercios, los muñecos realizados por ella están más económicos, los cuales están entre 100 a 150 mil bolívares, dependiendo el tamaño.

Por su parte, Osmari Flores, vendedora, señaló, “a la fecha que estamos y no se ha vendido prácticamente nada, a pesar de la cantidad de personas la mayoría no tiene efectivo y nosotros no contamos con un punto de venta y así las ventas se van, realmente la gente no está pendiente de comprar regalos ni nada que no sea comida, tanto así que ni un lazo o una bolsa de regalo han pedido”.

Finalmente, Maritza Molina, comerciante, agregó que en fechas anteriores se vendía más que ahorita, “pero aún así no han parado a su totalidad, todavía se vende algo, hay personas que les llevan a sus familiares zarcillos, labiales, polvo, cualquier detalle y más que las cosas que tiene en el negocio se venden bien”.

