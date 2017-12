Abuelos pasan hasta 6 horas en colas para cobrar pensión

Desde tempranas horas de la mañana se han observado largas colas de pensionados en diversas entidades bancarias de la ciudad de Maracay para el cobro de los aguinaldos.

Algunos en muletas, bastones y hasta en silla de ruedas, y bajo un inclemente sol, resisten ese trajín para el retiro de su pensión.

Por esta misma razón, los abuelos aseguraron que muchos de ellos se han desmayado y a otros se les sube la tensión durante la espera para recibir su dinero, por lo cual hacen un llamado de conciencia a los encargados de los bancos para que agilicen esta actividad de cobro.

Al respecto, Juana Torres, pensionada, alegó que no logró cobrar su pensión por las extensas colas que se hacen. “Duré nueve horas haciendo cola y para nada, porque al final tuve que irme, ya no aguanto ese trote, por eso les pido a las autoridades que por favor tengan más consideración con los adultos mayores, ya que al estar en la calle haciendo colas estamos expuestos a que cualquier cosa nos pase, además no es justo estar todo un día de pie”, dijo.

De igual forma, Zoraida Rojas, pensionada, expresó que al llegar a la taquilla muchas veces les dicen que no hay efectivo, “no es justo, aquí hay personas que se caen y se desmayan de tanto esperar bajo ese sol, aparte de aguantarse malos tratos de los trabajadores, queremos una solución rápida al problema del efectivo”.

A su vez, Gladis Rodríguez, pensionada, indicó que ha estado desde las 6:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde en una cola para poder cobrar, “hay ancianos que de verdad necesitan atención más rápida, por ejemplo, yo tengo recién la edad para cobrar pensión, pero veo que existen en la cola personas bastante adultas que ya no están para esta corredera”.

Finalmente, los abuelos aseguran que el cobro de su pensión apenas cubre gastos de alimentos y medicinas, ya que constantemente aumentan los precios y se hace cada vez más difícil su acceso.

ANDREA PUERTA GALIAN (pasante) | elsiglo

foto | DENYS SÁNCHEZ