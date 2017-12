Alemán: Se designará junta para liquidación a trabajadores de alcaldías

El constituyente Juan Carlos Alemán, puntualizó que tras ser suprimidas las alcaldías metropolitanas por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), se designará una junta liquidadora para garantizar los derechos laborales de los trabajadores de dichos ayuntamientos.

De acuerdo con el constituyente, dicho personal no cobró un solo ajuste salarial que ha decretado el Ejecutivo Nacional, ni utilidades, bono de fin de año, ni cesta Tickets.

Indicó que además es necesario evaluar la condición de todo el personal que en muchos casos tiene amplia experiencia para pasar la administración pública.

Alemán considera que la alcaldía Metropolitana no cumplió con sus funciones, no realizó proyecto alguno para la ciudad, no hubo reuniones de coordinación, sino se propició un enfrentamiento permanente con alcaldes del oficialismo.