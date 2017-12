Proponen que el “petro” cuente con respaldo tangible

El respaldo de la criptomoneda “petro” tiene que ser por activos reales para que pueda ser intercambiable sin restricciones, así lo afirmó el especialista, Carlos Rivas en el foro Experiencias Globales de las Criptomonedas, organizado por el Centro de Altos Estudios de Desarrollo y las Economías Emergentes (Cedees) y la Federación de Artesanos, Micros, Pequeñas y Medianas Industrias y Empresas (Fedeindustria).

Rivas puntualizó que “la confianza que genere el Gobierno sobre la posibilidad concreta de intercambiar bienes y servicios a través de esa moneda, será determinante para el futuro de la misma”.

El investigador Luis Domínguez expresó que las criptomonedas pueden respaldarse con operaciones electrónicas, recursos naturales, activos fijos e intangibles. Agregó que una de las ventajas de las criptomonedas es la confidencialidad de las transacciones de quien compra y vende, aunque las operaciones son “públicas, registradas, visibles y auditadas”.

Dominguez indicó que las criptomonedas tiene un origen virtual, incluso con esta característica tiene una ubicación física, en Estados Unidos se está impulsando esta modalidad porque “como ha venido ocurriendo con la sustitución del petróleo, los países que tiene una robustez monetaria, ha utilizado las criptomonedas como una forma de diversificar su portafolio, tanto en monedas como en negocios”.

Agregó que una criptomoneda es una moneda de carácter global, sin ningún tipo de regulación, solo que “las personas que vayan a minar, que van a hacer acciones con el petro, tienen que registrarse para operar bajo el sistema financiero venezolano, bajo la Superintendencia que regirá el sistema”.

Argumentó que cada criptomoneda tiene su modalidad, “hay critpdivisas que no usan blockchain, como el “iota”, que utiliza un sistema de nudos, es decir, que no todas las criptomonedas se desarrollan sobre la base del blockchain, y no todo lo de blockchain es criptomoneda”.

La aplicación de la criptomoneda “petro” es evaluada por distintos analistas. Previamente, el presidente de la República, Nicolás Maduro, indicó que el respaldo del “petro” serían las reservas de petróleo y diamante. Sobre este punto, la presidenta del Cedees Andreína Tarazón, afirmó que el “petro” será producto de las evaluaciones que realicen las autoridades y el Observatorio Venezolano de Blockchain. Subrayó que “lo fundamental es generar confianza” entre los usuarios de este instrumento monetario.

Sobre el marco legal que servirá de base a esta modalidad, el director académico del Cedees Luis Delgado, dijo que la legislación de este tema, debe ser “flexible, adaptable a la tecnología, porque esa es una de sus características, para no desnaturalizar el principio económico”.

Afirmó que “la tecnología muestra seguridad, y según la experiencia internacional, es que constituye una alternativa. El blockchain es el que permite las hojas contables”. Explicó que la criptomoneda es una realidad, hay personas que están haciendo transacciones, “frente a eso el Gobierno tenía que abocarse a la discusión sobre el tema”, quedaría por definir cómo plantearse las regulaciones.

Fuente:ElUniversal