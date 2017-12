El pan de jamón se ausenta de la mesa de los aragüeños

La tradicional mesa navideña de la familia aragüeña, este año se quedará sin el delicioso pan de jamón, a pesar de ser uno de los más buscados a la hora de servir la cena, se ha vuelto incomprable, lo cual ha provocado que muchos desistan de consumirlo.

Debido a la situación que vive el país, las personas han optado por no adquirir el pan de jamón, el cual oscila en la actualidad entre los 180 mil a 220 mil bolívares.

Al respecto, Carmen de Rojas, consumidora, dijo, “no puedo comprar nada, no voy hacer ni una hallaca y menos comprar un pan de jamón, porque la pensión que tengo solo me alcanza para las medicinas”, asimismo mencionó que no sabe qué pondrá en la mesa este 24 y 31 de diciembre para recibir el Año Nuevo.

Por su parte, Irme Benavides manifestó que todo está por las nubes, “el pan de jamón extremadamente caro, este año no he probado ni una uva, a diferencia de años anteriores donde se podía llenar la mesa con todo lo que queríamos, este año solo pondremos una hoja para que haga la simulación de la hallaca”.

Mairovis Núñez dijo, “el alto costo de las cosas en Venezuela, no nos da muchas opciones, lamentablemente muchos hogares no podrán disfrutar del pan de jamón y de las acostumbradas frutas que cada año se compartían en familia, “la gran escasez y el alto costo de las cosas nos obliga a no disfrutar nuestra acostumbrada cena navideña, muchos nos acostaremos temprano para olvidar, ya que ni el Niño Jesús podrá llegar”.

A diferencia de Celimar Mijares, quien alega que la mesa navideña no faltará en su casa, “voy a preparar la mesa a pesar de la situación, compraré el pan de jamón, las uvas, y todo lo que se amerite para celebrar la Navidad junto a mi familia, eso no lo debemos dejar perder”.

Finalmente vale indicar que no solo es el pan de jamón el que se encuentra por las nubes, también las manzanas, uvas, peras, nueces y avellanas que son infaltables para las mesas en la época navideña, han sido descartadas por su precio tan elevado.

